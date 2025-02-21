Этот продукт изымают из магазинов после массового отравления детей на западе Казахстана

В Актюбинской области после массового отравления школьников в селе Кобда из продажи изымают китайские снеки, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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18 февраля в районном центре Кобда в местной школе отравились ученики четвертого класса. Предположительно, причиной стали китайские снеки, которые принесла в школу одна из учениц.

После инцидента в местных магазинах начали изымать снеки китайского производства. По данным управления санитарно-эпидемиологического контроля, проверено более 200 торговых точек. Однако точное количество изъятой продукции в ведомстве пока не уточняют.

"В целях контрольного закупа продукции по области проведен мониторинг 219 торговых точек. С трех торговых точек изъята продукция, направлена в лабораторию для исследования на микробиологические и санитарно-химические показатели", - сообщили в управлении санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области.

Санврачи проверили магазин в районном центре Кобда, где школьница купила снеки и принесла их в школу, угостив одноклассников. Выяснилось, что у владельца не было разрешительных документов на продажу данной продукции.

"Департаментом было проведено расследование магазина, расположенного в Кобдинском районе, где была приобретена данная продукция. В ходе расследования на указанную продукцию не были предоставлены подтверждающие документы, удостоверяющие качество и безопасность, отсутствует маркировка", - сообщили в управлении санитарно-эпидемиологического Актюбинской области.

По данным департамента полиции области, всего из данной торговой точки было изъято 12 упаковок снеков. По факту массового отравления школьников полиция Актюбинской области начала расследование.

По официальным данным, всех школьников, госпитализированных 18 февраля в районную больницу Кобды, уже выписали. Окончательный диагноз врачей - острое ингаляционное отравление.

Напомним, в средней школе имени Кобланды батыра в райцентре Кобда целый класс попал в больницу с признаками отравления. Выяснилось, что четвероклассница принесла китайские снеки и угостила других детей. Некоторым стало плохо просто от запаха.

В школе, где произошло массовое отравление, сразу после инцидента повесили стенд с изображением продуктов, которые не рекомендуют детям покупать в магазинах и приносить с собой в школу.

На плакате в самом центре - фото тех самых снеков, которые, по словам педагогов, и принесла девочка в школу в качестве перекуса.

Фото Tengrinews.kz