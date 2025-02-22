18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
502.47
525.83
5.68
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.02.2025, 19:15

Новая банкнота номиналом 1000 тенге: названа дата выпуска

Новости Казахстана 0 505

На очередном заседании правления Национального банка Казахстана было принято решение по дате, в которую в обращение выпустят банкноты номиналом 1000 тенге нового дизайна из серии "Сакский стиль", сообщает Zakon.kz.

Фото: YouTube/nationalbank_kz
Фото: YouTube/nationalbank_kz

Об этом сегодня, 21 февраля 2025 года, стало известно из сайта НБК.

"Принято решение о выпуске в обращение банкноты национальной валюты РК номиналом 1000 тенге с измененным дизайном образца 2024 года с 28 марта 2025 года", – говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

Также сообщается, что правлением Нацбанка утвержден дизайн и выпуск в обращение в текущем году двух новых коллекционных монет: "GRIFFIN" из серии "Легенды и мифы кочевников" и "OTYRAR" из серии "Изучая монеты – открывай Казахстан".

Новая серия банкнот "Сакский стиль"

С 25 декабря 2024 года Национальный банк Казахстана выпустил в обращение банкноты номиналом 2000 тенге нового дизайна. Отмечалось, что это третья банкнота из серии "Сакский стиль".

Тогда в НБК уточнили, что в массовое обращение новые банкноты поступят во втором квартале 2025 года, так как для доставки во все регионы Казахстана и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) требуется дополнительное время.

Чуть ранее, с 28 июня 2024 года, Нацбанк выпустил в обращение банкноты номинальной стоимостью 10 тыс. тенге нового дизайна. А с 25 декабря 2023 года в Казахстане появилась новая пятитысячная купюра из серии "Сакский стиль".

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...