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21.02.2025, 20:29

Воруют деньги прямо из чемоданов? В аэропорту Алматы разгорелся скандал

Новости Казахстана 0 741

В Алматы пассажирка заявила о краже денег из чемодана в аэропорту, передает Tengri Travel.

Фото ©️ Турар Казангапов
Фото ©️ Турар Казангапов

Недавно в социальных сетях начало распространяться видео, в котором гинеколог Жанна Торемуратова заявила, что столкнулась с кражей денег из своего чемодана в аэропорту Алматы. По словам казахстанки, неизвестные каким-то образом вскрыли ее багаж и похитили 200 долларов.

Что случилось

Как рассказала Жанна, она вылетала из Алматы в Дубай. За три часа до вылета она сдала багаж, предварительно перевязав бегунки молнии яркой лентой, чтобы защитить чемодан от вскрытия. Однако по прибытии в ОАЭ она обнаружила, что лента исчезла, а вместе с ней и деньги.

После распространения ролика в соцсетях аэропорт Алматы прокомментировал ситуацию, посоветовав обращаться в полицию

"В случае выявления кражи или пропажи вещей из багажа необходимо написать заявление в департамент полиции на транспорте", – прокомментировали ролик Жанны в пресс-службе воздушной гавани.

Также на инцидент отреагировала пресс-служба департамента полиции на транспорте

"По факту кражи департаментом полиции на транспорте начато досудебное расследование. В настоящее время все обстоятельства выясняются", – отметили в ведомстве.

Истории казахстанцев

Случай Жанны вызвал резонанс среди пользователей сети. В комментариях под публикацией многие поделились своим негативным опытом, связанным с багажом в аэропорту Алматы.

"Мой чемодан вскрыли, и пропал спортивный костюм, который я купила племяннику", "Сотрудники аэропорта требовали 100 долларов за якобы перевес, которого не было", "По возвращении из Дубая обнаружила, что чемодан был вскрыт и внутри явно искали деньги и ценные вещи", "У меня из чемодана украли 400 долларов! Оставили половину, чтобы не выглядело подозрительно?", "Когда это уже закончится? В Астане мне оторвали ручку чемодана, в Уральске отвалилось колесо, а в Алматы чемоданы просто швыряют!" – пожаловались пользователи сети.

Жанна также выложила серию stories, где рассказала, что уже обратилась в полицию по данному инциденту, однако ее удивили истории, которыми поделились комментаторы.

Фото: instagram.com/@zhanna_toremuratova

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