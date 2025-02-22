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22.02.2025, 08:36

В какие страны казахстанцы могут летать без паспорта

Новости Казахстана 0 19 225

Tengri Travel рассказывает о странах, которые казахстанцы могут посетить не только без визы, но даже не имея заграничного паспорта.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

На начало 2025 года граждане Казахстана могут въезжать без визы в 41 государство, а также на две территории с особым статусом – Макао и Гонконг, являющиеся частью Китая. При этом стоит помнить, что безвизовый режим не всегда означает, что для поездки казахстанцам не нужен паспорт. К примеру, для въезда в Корею с 01.04.2022 года действует система электронного разрешения на въезд (K-ETA), которое нужно получить предварительно. При въезде в Намибию виза автоматически выдается по прилету.

При этом есть страны, куда граждане Казахстана могут въехать по удостоверению личности.

Куда казахстанцам можно летать и ездить без паспорта

Россия – одна из стран, которая допускает для граждан Казахстана свободный и без ограничений въезд в Россию из всех государств, с которыми Россия осуществляет регулярное пассажирское авиасообщение как авиарейсами, так и через сухопутные пункты пропуска.

Взрослые для въезда могут иметь национальный паспорт или удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. Для детей до 16 лет – свидетельство о рождении или национальный паспорт.

Граждане Казахстана, временно прибывающие на территорию России сроком не более 30 календарных дней, освобождаются от обязанности регистрации. В случае пребывания гражданина Казахстана на территории России свыше 30 календарных дней (до 90 календарных дней), необходимо зарегистрироваться (встать на учет по месту пребывания) в территориальных органах УВМ МВД РФ.

Кыргызстан предоставляет возможность для въезда и проживания граждан Казахстана, но максимальный срок пребывания в стране не должен суммарно превышать 90 дней каждые 180 дней. При этом совершеннолетним для пересечения границы достаточно удостоверения личности. Для детей до 16 лет для пересечения границы обязательно требуется загранпаспорт.

Туркменистан согласно с действующим соглашением между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана "о взаимных поездках граждан" предоставляет возможность гражданам Казахстана, постоянно проживающим в Атырауской и Мангистауской областях, въезжать, выезжать и временно пребывать на территории Балканского велаята Туркменистана без оформления виз на срок не более 5 суток по национальным паспортам и при наличии как паспорта, так и удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, подтверждающего их местожительство в указанных областях.

Таким образом, только две страны дают казахстанцам возможность въезжать и проживать на своей территории без паспорта.

При этом, согласно информации представителей МИД и президента Узбекистана ведутся переговоры по разрешению гражданам двух стран пересекать границы по удостоверениям личности. С 1 сентября 2023 года подобные договоренности действуют у Узбекистана с Кыргызстаном.

Официальная информация

Согласно официальным данным Пограничной службы КНБ, по удостоверению личности казахстанцы могут въезжать только в Россию и Кыргызстан. С Узбекистаном подобные соглашения не вступили в силу.

Напомним, что ранее мы писали, куда могут поехать казахстанцы без визы в 2025 году.

Также мы рассказывали, что делать, когда заканчивается срок действия или пустые страницы заграничного паспорта, но в документе остаются действующие визы.

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