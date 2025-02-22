Депортированных из США казахстанцев доставили в Коста-Рику

Группа депортированных из США мигрантов прибыла в Коста-Рику. Эта страна согласилась принять 200 депортированных из США граждан Индии и Центральной Азии, в том числе Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters .

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В группе депортированных в Коста-Рику - члены семей из Казахстана, Узбекистана, Китая, Армении, Турции, Турции, Афганистана, России, Грузии, Вьетнама, Азербайджана, Ирана, Иордании и Ганы - всего 135 нелегальных мигрантов. Почти половина из них — несовершеннолетние. В числе высланных по крайней мере две беременные женщины.

Группу мигрантов доставили ​​из города Сан-Диего в столицу Коста-Рики Сан-Хосе, откуда их отправили на автобусе в приют для мигрантов недалеко от границы с Панамой.

Заместитель министра безопасности Омер Бадилла сообщил журналистам в аэропорту Сан-Хосе, что мигрантам будет разрешено остаться в Коста-Рике в течение одного месяца, в течение которого власти будут координировать их добровольное возвращение на родину.

Омер Бадилла уточнил, что личные обстоятельства депортированных будут "тщательно изучаться", чтобы убедиться, что их жизни не угрожает опасность в родных странах. Некоторые смогут запросить статус беженца в Коста-Рике.

"Большинство из них хотят вернуться в свои страны", — сказал Бадилла, добавив, что дела тех, кто отказался, будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Кроме Коста-Рики, принять депортированных согласились в Панаме. В эту страну тремя самолетами были также доставлены выходцы из Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки.

Правительство Панамы заявило, что трое из мигрантов, принятых ими из США из других стран, запросили убежище и что в конечном итоге их могут принять другие страны, например, Канада.

Как пишет Reuters со ссылкой на ранее неопубликованные данные министерства внутренней безопасности США, Трамп депортировал 37 660 человек за первый месяц своего пребывания в должности, что намного меньше, чем среднемесячный показатель в 57 000 высылок и возвращений за последний полный год администрации Джо Байдена.

При этом высокопоставленный чиновник администрации Трампа и эксперты заявили, что количество депортаций должно возрасти в ближайшие месяцы.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что на консульском учете в США находятся около 3,6 тысячи наших граждан, у них с документами все в порядке. Точное количество нелегалов неизвестно.

По словам Смадиярова, депортация нелегалов фактически идет ежедневно.