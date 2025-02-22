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22.02.2025, 08:55

Скончался Дулат Исабеков - известный казахстанский писатель и драматург

Новости Казахстана 0 353

Скончался казахстанский писатель, лауреат Государственной премии Казахстана Дулат Исабеков. Об этом 21 февраля на Facebook сообщила министр культуры и информации Аида Балаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадр из видео: youtube.com
Кадр из видео: youtube.com

аходился в угнетенном состоянии.

"Уважаемые соотечественники! В связи с кончиной выдающегося казахского писателя, неповторимого мастера слова Дулата ага, выражаю глубокие соболезнования всему казахскому народу. Дулат Исабеков был совестью, гордостью и символом казахской литературы, человеком, который расширил горизонты казахской прозы и драматургии, оставив в литературном мире свой неповторимый след. Его произведения проникли в сознание множества поколений, нашли дорогу к сердцам читателей и стали бесценным достоянием национальной культуры", – отметила Аида Балаева.

"С его уходом словно ушла целая эпоха. Тем не менее мы верим, что бессмертные произведения писателя будут жить вместе со временем. Его бесценный труд навсегда останется в сердцах народа, а светлый образ и богатое наследие – в памяти поколений. От имени Министерства культуры и информации Республики Казахстан и от себя лично выражаю искренние соболезнования семье писателя и его близким", – заключила министр.

Дулат Исабеков родился в 1942 году в Чимкентской (ныне Туркестанской) области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета.

Работал на казахском радио, в журнале "Жұлдыз", издательствах "Жалын" и "Жазушы", а также в Министерстве культуры Казахстана и казахском телевидении.

По произведениям Исабекова сняты фильмы "Храни свою звезду", "Полынь-трава", "Жизнь".

Лауреат республиканского конкурса за лучшую драматургию (1977), награжден орденами "Құрмет" (2002) и "Достық" II степени (2014).

 

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