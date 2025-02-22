Что такое оборот, в занижении которого обвинили казахстанских блогеров

Недавно в соцсетях распространился так называемый "список должников-блогеров". В нем напротив имен фигурировали какие-то суммы. В КГД список не признали, однако, часть блогеров из списка подтвердили, что именно эти суммы им указывали в налоговых уведомлениях как незадекларированный оборот за 2022 и 2023 годы. Корреспондент Tengri Life решила разобраться, что такое оборот, как он учитывается и действительно ли по нему можно определить налоговую нагрузку.

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Что такое денежный оборот

Как объяснил налоговый консультант и член Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Александр Каплан, в законодательстве Казахстана нет четкого определения термина "денежный оборот".

"В экономическом и налоговом смысле он означает суммарный объем всех поступлений субъекта за определенный период. Он включает как наличные, так и безналичные поступления", – рассказал эксперт по налогообложению.

Мы поинтересовались у налогового консультанта, что означает термин "незадекларированный оборот" и чем он отличается от обычного денежного оборота.

По словам эксперта, все физические лица либо являются налогоплательщиками, либо нет. Если человек не является налогоплательщиком, то любые поступления на его счет он не обязан декларировать и облагать налогом. Однако если он зарегистрирован как налогоплательщик, тогда его денежный оборот делится на две категории:

задекларированный и облагаемый налогом оборот – тот, который человек указывает в налоговой декларации и с которого он обязан уплатить налог;

незадекларированный оборот – суммы, которые налогоплательщик получил, но по каким-то причинам не указал в налоговой декларации и, соответственно, не заплатил с них налоги.

"Если физическое лицо заполняет декларацию, но неправильно считает налог, то получается, что есть официально задекларированные доходы, но часть денег не была учтена, и с нее не заплачен налог. Это и есть незадекларированный оборот", – объяснил налоговый консультант.

Важно понимать, что незадекларированный оборот – это не просто денежные поступления, а именно те суммы, которые по закону подлежат налогообложению, но не были отражены в отчетности. Это может произойти из-за ошибок в налоговом учете или намеренного уклонения от уплаты налогов.

Эксперт также подчеркнул, что денежный оборот и незадекларированный оборот – это совершенно разные понятия, которые невозможно сравнивать. Обычный оборот показывает общее движение денежных средств, тогда как незадекларированный оборот связан исключительно с налоговыми обязательствами и их нарушением.

Мы уточнили у налогового консультанта, кто считается налогоплательщиком. Он объяснил, что это могут быть как юридические, так и физические лица. Юридическое лицо автоматически становится налогоплательщиком с момента регистрации. Однако для физических лиц ситуация сложнее.

"Если это обычное физлицо, оно может быть налогоплательщиком, а может и не быть, все зависит от вида деятельности и дохода. В Казахстане, если доход превышает 12 минимальных заработных плат в год (чуть больше миллиона тенге на 2025 год - прим.), человек должен вручную встать на учет как ИП и платить налоги. Но многие просто получают доход и не платят никакие налоги", – объяснил эксперт.

Каплан подчеркнул, что не все жители Казахстана являются налогоплательщиками – только часть населения, которая подпадает под критерии, установленные законодательством.

Чем отличается оборот от прибыли

Часто многие также путают понятия "оборот" и "прибыль". Налоговый консультант объяснил, что это данные слова имеют разные значение.

"Если упрощенно, то оборот - это все заработанные деньги за период, а прибыль (от слова "прибыло") - доход, оставшийся после вычета всех расходов, то есть то, что фактически прибыло налогоплательщику. "Заработать" весь свой оборот невозможно, поскольку всегда есть расходная часть, даже если человек оказывает услуги. Вопрос лишь в том, насколько велика расходная часть по сравнению с доходной. Если она низка, то доход (прибыль, маржа) будут высокими. Путаница между оборотом и доходом, скорее, историческая, как путаница в словах "гражданский брак", "я занял у него деньги" и является следствием обиходного понимания данных слов теми, кто далек от экономических и юридических терминов", - отметил он.

Например, предприниматель с денежным оборотом в 50 миллионов тенге может иметь чистую прибыль всего 5 миллионов после всех вычетов, расходов и налогов.

Еще один распространенный миф — считать кредит частью денежного оборота.

"Кредит не является оборотом заемщика, поскольку это не заработанные, а заемные средства", - отметил Каплан.

Допустим, если человек взял кредит на 3 миллиона тенге и потратил их, то его реальные расходы увеличились. Оборот при этом не изменился с точки зрения реальных доходов. Это важно понимать, чтобы корректно оценивать финансовое положение.

Как рассчитывают денежный оборот

Как объяснил Александр, денежный оборот обычно рассчитывается простым сложением всех поступлений за период.

"Сложнее с доходом, прибылью или маржой - тут надо считать исходя из налогового режима, ставки налога, наличием или отсутствием вычетов и расходов", - отметил он.

А незадекларированный оборот, по словам эксперта, налоговые органы определяют путем сравнения данных налоговой декларации с банковскими выписками.

"Сравниваются данные декларации, которые подал налогоплательщик, с оборотом по банку, который можно запросить в банках второго уровня", – объяснил Каплан.

Однако есть один нюанс: наличные операции отследить сложнее, если деньги не проходят через кассу. Это означает, что если доход получен в наличной форме и нигде официально не зафиксирован, налоговые органы могут его не заметить.

Ошибки в оценке денежного оборота, как отметил эксперт, часто могут быть связаны с тем, что люди воспринимают его как показатель реального дохода.

"Финансовое состояние человека или бизнеса - это очень комплексное явление, которое, конечно же, одним оборотом не исчерпывается. Необходимо смотреть действующие и будущие возможные контракты, наличие рисков вроде привлечения к гражданской или уголовной ответственности, наличие действующих активов и так далее. Все зависит от сферы и специфики работы конкретного субъекта", - подчеркнул Каплан.

Влияет ли размер денежного оборота на налоги

Многие считают, что чем выше денежный оборот, тем больше налогов придется платить. Но юрист объяснил, что налогооблагаемый доход по одному только обороту оценить невозможно.

"По обороту оценить налогооблагаемый доход невозможно, поскольку существуют различные налоговые режимы и ставки налогов, которые варьируются от 2 до 10 процентов и, кроме того, есть вычеты из совокупного годового дохода, уменьшающие сумму налога в бюджет. Поэтому сам по себе оборот лишь показывает движение денег субъекта, но не показывает его маржу", - подчеркнул консультант.

Сам по себе большой оборот, как отметил Александр, не может быть причиной вопросов к налогоплательщику у налоговых органов, но есть важный нюанс.

"Оборот может быть любым. Это влияет лишь на категорию бизнеса (микро/малый/средний/крупный) и администрирование его. Размер оборота не влияет на налоги, поскольку у нас налоги "плоские", а не дифференцированные, за исключением специальных налоговых режимов для малого бизнеса. Большой оборот сам по себе не привлекает налоговую, а вот низкий коэффициент налоговой нагрузки при большом обороте - да", - объяснил Каплан.

Однако в случае, если налоговики обнаружат незадекларированный оборот, он повлияет на налоги, и человеку может быть доначислена сумма к уплате.

Что такое камеральный контроль

Некоторые блогеры отмечали, что уведомления из налоговой поступили в результате камерального контроля.

Мы узнали в Комитете государственных доходов, что это такое.

"Камеральный контроль – это дистанционное сопоставление данных налоговыми органами с базами третьих лиц, в том числе и с налоговыми декларациями. В случае, если органы государственных доходов выявляют какие-то несоответствия, то выставляется уведомление (согласно нарушения). Целью камерального контроля является дать возможность налогоплательщику самостоятельно устранить нарушение. Уведомления направляются всем, у кого было выявлено расхождение, без исключения, не только блогерам", - подчеркнули в КГД.

Некоторые блогеры задались вопросом, как налоговая получила доступ к данным их личных счетов, поэтому мы решили узнать у налогового консультанта, должны ли КГД направлять запрос налогоплательщику на предоставление доступа к данным банков второго уровня.

"В рамках камерального контроля сотрудники налоговой должны проверить поступления и расходы, налоговый режим, вычеты и так далее. Если данные не бьются, то на разницу выставить уведомление по камеральному контролю. КГД имеют право запрашивать информацию в банках, но только в рамках налогового администрирования. А просто так, вроде "Дайте нам информацию по какому-то налогоплательщику" - они не могут. Должна быть проверка. Это не такая простая процедура, что в любой момент обратились и им в любой момент дали данные. Такого нет", - рассказал Александр.

Напомним, ранее в сети появился список блогеров и суммы, предположительно, их незадекларированного оборота. В Комитете государственных доходов заверили, что не имеют отношения к списку. Тем не менее список содержит конфиденциальную информацию, которая не могла появиться в сети сама по себе. Так что вопрос о том, как данные блогеров утекли в сеть из налоговых органов, остается открытым. Мы отправили официальный запрос в Министерство внутренних дел.

В КГД также рассказали, почему налоговики начали проверять казахстанских блогеров.

К слову, заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов поделился, грозит ли не заплатившим налоги блогерам уголовное преследование.

Напомним, блогеры Казахстана массово получили налоговые уведомления о задолженности на миллиарды тенге. По данным Комитета государственных доходов, 594 человека занизили свои доходы на общую сумму 53,3 миллиарда тенге. Блогер Алишер Еликбаев сообщил на своей странице, что суммы доначисленных налогов у некоторых коллег превышают 300 миллионов тенге. Это означает, что их предполагаемые обороты должны составлять около 1 миллиарда тенге.

Нам удалось выяснить, что уведомления получили блогеры, которые имеют больше 20 тысяч подписчиков. Многие из них получили неожиданно крупные суммы к доначислению, что вызвало волну возмущения. Подробнее – в материале.

О претензиях налоговиков к казахстанским блогерам по поводу занижения доходов порассуждал эксперт по налогам и налоговой безопасности Дмитрий Казанцев. Он объяснил, как налоговики вычислили “обман“ инфлюенсеров. Детальнее – по ссылке.