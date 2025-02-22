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22.02.2025, 12:22

Ожидается стабилизация курса тенге. S&P подтвердило суверенный рейтинг Казахстана

Новости Казахстана 0 436

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-", прогноз – "стабильный", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

Фото с сайта financialregulationforum.com
Фото с сайта financialregulationforum.com

Агентство отмечает положительное влияние роста ненефтяного сектора в структуре ВВП, фискальную устойчивость, значительные объемы внешних резервов и умеренный объем внешнего долга.

"По прогнозам агентства, рост добычи нефти, а также государственные расходы на стимулирование и диверсификацию экономики, социальное обеспечение, будут способствовать росту экономики на уровне 4,9 процента в 2025 году и 3,4 процента в 2026 году", - говорится в сообщении.

По мнению S&P, принимаемые Нацбанком меры по сдерживанию инфляции и снижению участия в программах поддержки экономики способствуют постепенному повышению эффективности денежно-кредитной политики.

налитики указывают на снижение инфляции до 8,6 процента на конец 2024 года. Ожидается дальнейшая стабилизация уровня долларизации депозитов и курса национальной валюты.

Повышение кредитного рейтинга страны возможно в случае успешной реализации реформ по ускорению роста ненефтяного сектора в структуре ВВП и повышения эффективности фискальных мер.

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