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22.02.2025, 14:06

Налоговиков в Казахстане просят отменить уведомления и провести тщательный анализ

Новости Казахстана 0 957

Профучастники обратились к Комитету госдоходов с просьбой отозвать уведомления о налоговых недоимках, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Независимый консультант Айжан Балакешова считает, что для начала фискальному органу необходимо провести тщательный анализ полученной информации, а уже после этого обращаться к камеральному контролю.

"Получив информацию из банков по физлицам, налоговый орган просто упаковал в уведомления и разослал по налогоплательщикам. В итоге разбирать, анализировать, сопоставлять данные, получается, должен уже сам человек. Хорошо устроился налоговый орган. И мы теперь должны делать их работу", – пояснила она.

А. Балакешова отметила, что КГД перед отправкой уведомлений должен был сверить все цифры и только потом говорить о сокрытии доходов.

"Среди налогоплательщиков есть те, кто не подпадает под данное уведомление. Однако теперь имеется административный акт, и его необходимо исполнять. Это недопустимо. Поэтому просим отозвать данные уведомления и дать возможность разобраться на уровне комитета. И уже после выставлять уведомления налогоплательщикам", – подчеркнула эксперт.

Помимо этого, А. Балакешова обратила внимание на нарушение, допущенное фискальным органом.

"Они должны были своевременно уведомить, но этого сделано не было. То есть если в 2022 году у физлица имелось сокрытие доходов, то в 2023 году должна была быть проверка. А теперь проходит два года – и к середине 2025 года налоговики только отработают эти уведомления. В итоге это обернется потерями для бюджета. А физлица будут вынуждены оплачивать пеню. Все это недопустимо", – высказала возмущение собеседница.

В свою очередь, эксперт Дмитрий Казанцев отметил, что налоговые органы получили выписки об обороте на счетах физлиц от всех банков не за год, а за три года.

"И на их основании выставили уведомления. Например, по карточке были поступления на 100 млн тенге, и лицо получает уведомление, что оборот его ИП – 40 млн, а за 60 млн необходимо уплатить налог", – пояснил эксперт.

При этом, подчеркнул Д. Казанцев, налоговики не взяли в расчет, что не все финансовые поступления на карту являются доходом. Суммы могли переводить родители, родственники, а также могли пополняться с депозита. Либо это могло быть кредитом.

Между тем в Комитете госдоходов сообщили, что 93 блогерам перевыставят суммы после устранения ошибок. Речь идет о 9,8 млрд тенге.

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