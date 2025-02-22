Застрял головой в батарее: кадры необычного спасения в Астане

В Астане столичные спасатели освободили котенка, застрявшего под батареей в одной из квартир жилого дома, передает Tengrinews.kz .

Фото МЧС РК

Спасение пушистого было проведено в одной из квартир жилого дома, расположенного по проспекту Б.Момышулы. Сообщается, что игривый котенок застрял головой между стеной и батареей отопления. Отчаявшаяся хозяйка питомца вызвала спасателей.

"Сотрудники МЧС приподняли тяжелую, горячую батарею, чтобы дать возможность хвостатому искателю приключений освободить голову. Хозяйка и ее двое детей расцеловали своего любимца и поблагодарили спасателей", - сообщили в МЧС.

Напомним, ранее в Астане сотрудники МЧС пришли на помощь котенку, который оказался в затруднительном положении на одной из автозаправочных станций.