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22.02.2025, 18:00

Казахстанец получил SMS и потерял 2 миллиона тенге

Новости Казахстана 0 424

Мошенники обманули жителя Астаны на 2,1 миллиона тенге, используя классическую схему с "блокировкой сим-карты" и "безопасным счетом". Мужчина поверил злоумышленникам дважды и лишился крупной суммы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Как заявил оперуполномоченный управления криминальной полиции Айдар Конысбек, за прошлый год к уголовной ответственности в столице привлекли 160 человек, занимавшихся интернет-мошенничеством. Они нанесли горожанам ущерб на более 4,5 миллиарда тенге.

В качестве примера он привел случай, когда один из пострадавших от рук мошенников потерял два миллиона тенге.

"К жителю Астаны обратился неизвестный, который представился сотрудником телефонного оператора. Мошенник сообщил, что у сим-карты срок истек, и попросил сообщить секретное число, пришедшее на номер телефона для продления срока пользования. Горожанин поверил в сказанное мошенником и озвучил цифры, пришедшие по сообщению.

Позже к жителю обратился кто-то другой и представился сотрудником банка. Его заверили, что его обманул мошенник и попросили перевести деньги в безопасное место. Житель столицы, поддавшись словам мошенника, перечислил на отправленный им счет 2 миллиона 100 тысяч тенге", – говорит Конысбек.

По его словам, сейчас интернет-магазины также предлагают потребителям разные возможности. Однако мошенники пользуются интернет-магазинами, обманывают физических лиц и растрачивают деньги.

За прошедший год на блокировку направлено более 900 различных сайтов незаконного содержания.

"Интернет-мошенничество можно предотвратить. Для этого не следует переходить по сомнительным ссылкам. Никому не нужно говорить о личных данных. При покупке товаров на различных интернет-площадках необходимо убедиться в подлинности данных для отправки предоплаты. Для того, чтобы сохранить личные данные в социальной сети, необходимо установить сложные пароли", – пояснил представитель полиции.

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Ранее мы писали о том, что в Западно-Казахстанской области жители потеряли 100 миллионов тенге за месяц, доверившись телефонным мошенникам

 

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