18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
502.47
525.83
5.68
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.02.2025, 21:08

Стало известно, из какой страны больше всего иностранцев работает в Казахстане

Новости Казахстана 0 290

По состоянию на 1 февраля 2025 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 072 иностранных гражданина. Об этом Zakon.kz рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, передает Zakon.kz

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Матвеев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Матвеев

Из релиза за 21 февраля следует, что среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:

  • 568 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория),
  • 2528 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория).
"Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 4787 и 987 человек, соответственно. Также на сезонные работы привлечены 672 человека, а в рамках корпоративного перевода – 3530 человек".Пресс-служба МТСЗН РК

Согласно информации, в Казахстане насчитывается 1710 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 383,1 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,6% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:

  • строительства – 5343 человека,
  • горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1360 человек,
  • обрабатывающей промышленности – 1338 человек,
  • административное и вспомогательное обсуживание – 1089 человек,
  • сельского, лесного и рыбного хозяйства – 688 человек.

По данным Минтруда, основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

  • Китай – 4778 человек,
  • Турция – 1158 человек,
  • Индия – 1121 человек,
  • Узбекистан – 623 человека.
"В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2025 году общая квота установлена в размере 0,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 14,8 тыс. единиц", – напомнили в пресс-службе ведомства.
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...