В Казахстане резко дорожают овощи

Вслед за картофелем в Казахстане резко подорожала белокочанная капуста, передает Offisde.kz со ссыклой на otyrar.kz .

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В Шымкенте килограмм этого овоща уже стоит 300 тенге, тогда как неделю назад цена была 250 тенге.

Продавцы объясняют рост стоимости тем, что запасы местной капусты закончились, а сейчас на рынке узбекская продукция.

«За 10 дней поднялись цены. Капуста местная закончилась, ждем новый урожай. Примерно в мае все подешевеет», – рассказал продавец Сабыржан Бектаев.

Согласно данным Бюро национальной статистики, средняя цена капусты по Казахстану сейчас составляет 173 тенге за килограмм, однако в ряде регионов зафиксирован резкий скачок стоимости.

Самый большой рост цен – в Павлодаре (+25%).

Существенное подорожание также отмечено в Актобе и Семе.

Кроме того, выросли цены на свеклу, которая теперь стоит 300 тенге за килограмм (плюс 50 тенге за неделю).

Тем временем, картофель в Шымкенте продается по 400 тенге за килограмм, а в некоторых регионах цена еще выше. Однако аналитики нацстатистики отмечают, что этот овощ впервые за долгое время начал дешеветь – правда, всего на 0,5%, что едва ли почувствуют покупатели.

В Миннацэкономики подорожание объясняют сезонными факторами, утверждая, что оно не связано с грядущим повышением НДС.