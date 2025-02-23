Сколько на самом деле казахов в мире? Реальные цифры вас удивят

Вопрос численности казахов вызывает много дискуссий и даже спекуляций. Сколько же на самом деле казахов в мире? Официальные данные могут не отражать всей картины, а реальное число может вас удивить, передает Offside.kz.

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Официальная статистика

Согласно последней переписи населения Казахстана, в стране проживает около 13,5 миллиона казахов. Это делает их крупнейшей этнической группой в республике, составляя более 70% всего населения. Однако Казахстан – не единственная страна, где живут казахи.

Диаспора: казахи за пределами родины

Помимо Казахстана, значительное количество казахов проживает в других странах:

Китай – около 1,6 миллиона (в основном в Синьцзяне)

Узбекистан – примерно 900 тысяч

Россия – более 700 тысяч

Монголия – около 140 тысяч

Турция – примерно 20-30 тысяч

Европа и США – около 50 тысяч

В других странах Центральной Азии, таких как Киргизия, Туркменистан и Таджикистан, также проживают небольшие казахские общины.

Скрытые цифры и фактическое число

Некоторые эксперты утверждают, что официальные данные могут занижать реальную численность казахов, особенно в Китае, где многие могут быть записаны как «уйгуры» или другие национальности. Если учитывать все миграционные процессы, смешанные браки и неучтённые группы, реальная численность казахов в мире может достигать 18-20 миллионов человек.

Будущее казахского этноса

Казахское население продолжает расти благодаря высокой рождаемости в Казахстане и репатриации этнических казахов (оралманов). Однако в некоторых странах диаспора сталкивается с проблемами ассимиляции.