Сколько на самом деле казахов в мире? Реальные цифры вас удивят

Вопрос численности казахов вызывает много дискуссий и даже спекуляций. Сколько же на самом деле казахов в мире? Официальные данные могут не отражать всей картины, а реальное число может вас удивить, передает Offside.kz.
Согласно последней переписи населения Казахстана, в стране проживает около 13,5 миллиона казахов. Это делает их крупнейшей этнической группой в республике, составляя более 70% всего населения. Однако Казахстан – не единственная страна, где живут казахи.
Помимо Казахстана, значительное количество казахов проживает в других странах:
Китай – около 1,6 миллиона (в основном в Синьцзяне)
Узбекистан – примерно 900 тысяч
Россия – более 700 тысяч
Монголия – около 140 тысяч
Турция – примерно 20-30 тысяч
Европа и США – около 50 тысяч
В других странах Центральной Азии, таких как Киргизия, Туркменистан и Таджикистан, также проживают небольшие казахские общины.
Некоторые эксперты утверждают, что официальные данные могут занижать реальную численность казахов, особенно в Китае, где многие могут быть записаны как «уйгуры» или другие национальности. Если учитывать все миграционные процессы, смешанные браки и неучтённые группы, реальная численность казахов в мире может достигать 18-20 миллионов человек.
Казахское население продолжает расти благодаря высокой рождаемости в Казахстане и репатриации этнических казахов (оралманов). Однако в некоторых странах диаспора сталкивается с проблемами ассимиляции.
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