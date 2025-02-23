Мы не имеем права требовать компенсации от Украины в связи с атакой КТК – мажилисмен

Астана. 23 февраля. КазТАГ – Казахстан не должен требовать компенсации от Украины из-за атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), страна не имеет на это ни морального, ни юридического права, заявил депутат мажилиса Ермурат Бапи.

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«Это мнение господина Шаталова, он имеет право рассуждать так, как считает нужным. Однако я категорически не согласен с тем, что Казахстан должен требовать компенсации. Мы не имеем на это ни морального, ни юридического права. Уже более трех лет Украина находится в состоянии войны и ведет священную битву за выживание против агрессора, который вероломно вторгся на ее территорию. В рамках этой войны она имеет полное право выбирать тактику и стратегию, которые сочтет необходимыми для защиты своей страны, народа и независимости», - сообщил мажилисмен.

Он отметил, что КТК – это инфраструктурный объект, находящийся на территории России, а значит, он неизбежно становится частью военной инфраструктуры страны-агрессора.

«Удар по нему – это не атака на Казахстан, а военная необходимость. Украина не стремится нанести ущерб третьим странам, а борется за свое существование, защищает свой народ и свою государственность», - добавил Ермурат Бапи.

Он также усомнился в оценке ущерба в Т300 млрд, отметив, что эта сумма может быть завышена и «взята с потолка». По его мнению, реальный убыток возможен только в случае длительного простоя трубопровода, но вину за это он возлагает не на Украину, а на тех, кто ранее не обеспечил многовекторность нефтегазового экспорта Казахстана.

«Ставка исключительно на российское направление – стратегическая ошибка, допущенная представителями «Старого Казахстана». Надо было заранее понимать, что Россия – это страна с агрессивной внешней политикой, мечтающая о восстановлении империи в границах не только СССР, но и по условиям пакта Риббентропа-Молотова 1939 года», - дополнил Бапи.

Кроме того, депутат раскритиковал возможное принятие закона об иностранном финансировании, предложенного партией НПК. Он считает, что это инициатива, которая усилит протестные настроения и нанесет удар по репутации президента Касым-Жомарта Токаева. Бапи подчеркнул, что Казахстан не должен копировать практику российских законов об «иностранных агентах».

Напомним, 17 февраля нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума – НПС «Кропоткинская», через который перекачивается и казахстанская нефть, подвергся атаке семи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

18 февраля стало известно, что в результате атаки объемы прокачки нефти из Казахстана могут снизиться на 30% на период от полутора до двух месяцев. По мнению эксперта Олжаса Байдильдинова, потери поступлений в бюджет Казахстана из-за атаки беспилотников могут составить около Т300 млрд. После стало известно, что Украина официально подтвердила атаку на объект. После сообщалось, что возбудили новое уголовное дело по факту атаки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал удары БПЛА атакой на энергетическую инфраструктуру Казахстана.

19 февраля сообщалось, что Казахстан по дипломатическим каналам обсудит с Украиной атаку беспилотников на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

20 февраля Байдильдинов выразил мнение, что Казахстан должен судиться с Украиной после нанесенного ущерба КТК. Депутат мажилиса Никита Шаталов заявил, что нужно призвать Украину к ответу за убытки и агрессию против интересов Казахстана. Позже еще один мажилисмен потребовал привлечь Украину к ответу за атаку на КТК.