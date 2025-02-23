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23.02.2025, 15:00

Самая распространённая на рынке труда вакансия в Казахстане – продавец с зарплатой до 245 тысяч тенге

Новости Казахстана 0 1 490

Продавцы и кассиры возглавили список самых востребованных профессий в Казахстане в 2025 году, сообщает аналитическая служба OLX, передает informburo.kz

Фото: drobotdean/freepik
Фото: drobotdean/freepik

Всего за год работодатели опубликовали 7974 вакансии для продавцов, а число откликов достигло 652 424. Средняя зарплата в этой категории составила от 150 тысяч до 245 тысяч тенге. На втором месте продавцы-консультанты: 3481 вакансия и 219 384 отклика, уровень зарплат – от 170 тысяч до 275 тысяч тенге.

Среди других популярных вакансий торговые представители (2773 объявления, зарплата от 250 000 до 400 000 тенге), кассиры (2035 объявлений, от 155 000 до 225 000 тенге) и менеджеры по продажам (3743 объявления, от 225 000 до 447 874 тенге).

Эксперты отметили, что профессия продавца-консультанта сегодня выходит за рамки традиционных обязанностей. Современные специалисты должны разбираться в CRM-системах, работать с онлайн-заказами и консультировать клиентов через мессенджеры. Работодатели также ценят аналитическое мышление, коммуникативные навыки и умение адаптироваться к изменениям на рынке.

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