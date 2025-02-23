Без вести пропавшего павлодарца нашли убитым

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«В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции обнаружен труп ранее без вести пропавшего жителя города. Возбуждено уголовное дело по статье убийство. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к преступлению», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области в воскресенье.

Поисками 52-летнего мужчина занимались полиция, волонтеры, солдаты, родные пропавшего.

Известно, что Асулан Нурмагамбетов на личном автомобиле Toyota Camry 50 выехал с адреса: улица Торайгырова, 1/3 и пропал.