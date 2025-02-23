Без вести пропавшего павлодарца нашли убитым

Павлодар. 23 февраля. КазТАГ – Пропавший ранее бизнесмен из Павлодара оказался убит, передает КазТАГ.
«В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции обнаружен труп ранее без вести пропавшего жителя города. Возбуждено уголовное дело по статье убийство. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к преступлению», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области в воскресенье.
Поисками 52-летнего мужчина занимались полиция, волонтеры, солдаты, родные пропавшего.
Известно, что Асулан Нурмагамбетов на личном автомобиле Toyota Camry 50 выехал с адреса: улица Торайгырова, 1/3 и пропал.
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