Продюсер рассказал, как к уроженцу Казахстана Павлу Прилучному относятся в звездных кругах

Продюсер Сергей Дворцов порассуждал о репутации популярного российского актера Павла Прилучного . Представитель отечественного шоубиза пояснил, что для получения согласия звезды на участие в том или ином проекте порой приходится очень сильно постараться, передает hibiny.ru

Фото: пресс-служба "Кинопоиска"

«На уступки идет редко, конечно, гнет свою линию», — сказал Дворцов, отметив непростой характер российского актера.

Также он объяснил, что иногда Прилучный может быть излишне эмоциональным и даже проявлять некую агрессию. Но это характерно не только для Павла, но и других представителей актерского цеха.

«Репутация у него в звездных кругах достаточно хорошая, но скандальная. Он где-то агрессивный, очень эмоциональный, в принципе, как и все творческие люди. Поэтому и среди организаторов он как скандальный персонаж идет», — заявил Дворцов.

Высказался эксперт и о заработках Прилучного. Он отметил, что съемочный день актера оценивается примерно в три миллиона рублей, что сопоставимо с гонорарами другой звезды российского кино Александра Петрова, пишет портал «Страсти».

Справка: Павел Прилучный женат на актрисе Зепюр Брутян. Пара воспитывает сына Микаэля. Также у актера есть двое детей от брака с Агатой Муцениеце, развод с которой сопровождался множеством скандалов, в том числе по поводу выплаты средств на содержание наследников.

Напомним, актер Павел Прилучный родился в Казахстане, в городе Шымкент, в подростковом возрасте переехал в город Бердск (Новосибирская область), серьезно занимался боксом и получил звание кандидата в мастера спорта. Павел Прилучный окончил Новосибирское театральное училище, переехал в Москву и поступил в Российскую академию театрального искусства, которую окончил в 2010 году. В настоящее время, актер живет и работает с Москве.