Дарите женщинам цветы: казахстанскому певцу закрыли въезд в Латвию

Фото: Instagram/jazzdauren

А сделала это министр иностранных дел Латвии Байба Браже. С ее слов, Аблаев является нежелательным лицом в их стране. Об этом она написала на своей странице в X. Следом ее сообщение подтвердили на официальной странице Министерства иностранных дел Латвии в этой же соцсети.

Исполнителю хитов "Дарите женщинам цветы" и "Песни на кассете", выступающему под псевдонимом Jazzdauren, запретили въезд в Латвию на неопределенный срок на основании части 2 статьи 61 Закона об иммиграции.

9 марта у артиста должен был состояться концерт в Даугавпилсе. На странице певца в Instagram никаких комментариев по этому поводу не последовало.

А на днях кинокомпания "Пионер" выпустила трейлер ироничной драмы "Папа умер в субботу", автором сценария и актерами которой стали казахстанцы.