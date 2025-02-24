Утилизация старых авто в Казахстане: что нужно знать

Многих казахстанцев волнует вопрос, как и где утилизировать старые авто. Tengri Auto узнал в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, как утилизировать вышедший из эксплуатации автомобиль и сколько за него можно получить.
Как нам ответили в пресс-службе Министерства экологии, процесс утилизации автомобилей и сельхозтехники в Казахстане регулируется Приказом № 243 от 10 октября 2024 года. Сейчас ведется заключение договоров с переработчиками, после чего стартует прием заявок. Однако точных дат в Министерстве не назвали.
Заявки на утилизацию необходимо подавать через информационную систему АО "Жасыл даму". После заключения договоров с переработчиками актуальный список пунктов приема появится на официальном сайте оператора.
Утилизации подлежат автомобили любого возраста и модели, но при условии наличия основных компонентов: кузова, дверей, двигателя, коробки передач и других частей.
Владельцы старых автомобилей вместо денежной выплаты получат скидочный сертификат, размер которого зависит от категории транспортного средства:
Если у владельца возникнут вопросы по принятым решениям, он может подать жалобу в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.
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