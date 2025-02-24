Утилизация старых авто в Казахстане: что нужно знать

Многих казахстанцев волнует вопрос, как и где утилизировать старые авто. Tengri Auto узнал в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, как утилизировать вышедший из эксплуатации автомобиль и сколько за него можно получить.

Фото: kolesa.kz

Когда стартует утилизация?

Как нам ответили в пресс-службе Министерства экологии, процесс утилизации автомобилей и сельхозтехники в Казахстане регулируется Приказом № 243 от 10 октября 2024 года. Сейчас ведется заключение договоров с переработчиками, после чего стартует прием заявок. Однако точных дат в Министерстве не назвали.

Где можно сдать авто?

Заявки на утилизацию необходимо подавать через информационную систему АО "Жасыл даму". После заключения договоров с переработчиками актуальный список пунктов приема появится на официальном сайте оператора.

Какие автомобили принимают?

Утилизации подлежат автомобили любого возраста и модели, но при условии наличия основных компонентов: кузова, дверей, двигателя, коробки передач и других частей.

Сколько можно получить за утилизацию?

Владельцы старых автомобилей вместо денежной выплаты получат скидочный сертификат, размер которого зависит от категории транспортного средства:

легковые авто (М1) – 315 000 тенге;

микроавтобусы до 5 тонн (М2) – 550 000 тенге;

автобусы свыше 5 тонн (М3) – 750 000 тенге;

грузовики до 3,5 тонны (N1) – 550 000 тенге;

грузовики от 3,5 до 12 тонн (N2) – 550 000 тенге;

грузовики свыше 12 тонн (N3) – 750 000 тенге;

тракторы – от 560 000 до 1 000 000 тенге;

комбайны – от 1 500 000 до 2 000 000 тенге.

Как обжаловать решение?

Если у владельца возникнут вопросы по принятым решениям, он может подать жалобу в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.