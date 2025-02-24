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24.02.2025, 07:30

Утилизация старых авто в Казахстане: что нужно знать

Новости Казахстана 0 9 502

Многих казахстанцев волнует вопрос, как и где утилизировать старые авто. Tengri Auto узнал в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, как утилизировать вышедший из эксплуатации автомобиль и сколько за него можно получить.

Фото: kolesa.kz
Фото: kolesa.kz

Когда стартует утилизация?

Как нам ответили в пресс-службе Министерства экологии, процесс утилизации автомобилей и сельхозтехники в Казахстане регулируется Приказом № 243 от 10 октября 2024 года. Сейчас ведется заключение договоров с переработчиками, после чего стартует прием заявок. Однако точных дат в Министерстве не назвали.

Где можно сдать авто?

Заявки на утилизацию необходимо подавать через информационную систему АО "Жасыл даму". После заключения договоров с переработчиками актуальный список пунктов приема появится на официальном сайте оператора.

Какие автомобили принимают?

Утилизации подлежат автомобили любого возраста и модели, но при условии наличия основных компонентов: кузова, дверей, двигателя, коробки передач и других частей.

Сколько можно получить за утилизацию?

Владельцы старых автомобилей вместо денежной выплаты получат скидочный сертификат, размер которого зависит от категории транспортного средства:

  • легковые авто (М1) – 315 000 тенге;
  • микроавтобусы до 5 тонн (М2) – 550 000 тенге;
  • автобусы свыше 5 тонн (М3) – 750 000 тенге;
  • грузовики до 3,5 тонны (N1) – 550 000 тенге;
  • грузовики от 3,5 до 12 тонн (N2) – 550 000 тенге;
  • грузовики свыше 12 тонн (N3) – 750 000 тенге;
  • тракторы – от 560 000 до 1 000 000 тенге;
  • комбайны – от 1 500 000 до 2 000 000 тенге.

Как обжаловать решение?

Если у владельца возникнут вопросы по принятым решениям, он может подать жалобу в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Око
Око
скидочный сертификат на что? На дальней дую оплату утиля?
24.02.2025, 05:05
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Утиль сбор при покупке авто 688 100 тенге и 315 000 при сдаче на утилизацию "металлолом". Получается обман потребителя, если ты ещё на этой машине доедешь до того дня. Голимая афёра.
24.02.2025, 03:30
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