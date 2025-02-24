Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 лет

Редакция Tengrinews.kz решила разобраться в этом деле и выяснить, что произошло на самом деле.

Кадр из видео

Ранее в сети появилось видео, в котором рассказывалось о казахстанце, оштрафованном якобы на 37 миллиардов тенге.

Кадры разлетелись по соцсетям и вызвали бурное обсуждение среди пользователей. Многие недоумевали, как могла возникнуть такая сумма и насколько правомерно это наказание. Одни сочли ситуацию абсурдной, другие заподозрили фейк.

Как казахстанец получил штраф на 37 миллиардов тенге

Как оказалось, предпринимателя из Атырау обязали заплатить огромный штраф за нарушение экологического законодательства. 42-летний Мурат Ниязов владеет малым предприятием по утилизации нефтяных отходов. Суд первой инстанции установил, что ТОО Oxygenator нарушило требования экологического законодательства, собирая опасные нефтеотходы без соответствующего экологического разрешения. В результате на компанию был наложен административный штраф в размере 37,4 миллиарда тенге по статье 328 "Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду".

Сам Мурат Ниязов с этим решением не согласен. Он рассказал подробности дела.

Его сервисная компания была основана в 2019 году, и ее основная деятельность - управление и утилизация нефтесодержащих отходов.

"У нас есть патент. Мы разработали технологию по обезвреживанию нефтесодержащих отходов, буровых шламов, буровых стоков. Данная методика достаточно простая, еще с советских времен существует. Мы утилизируем отходы негашеной известью. В последующем, согласно нашему патенту, вследствие химической реакции, эти отходы превращаются в техногенный грунт, который можно использовать для дорожного полотна, то есть класс опасности у него практически исчезает", - рассказывает Мурат Ниязов.

По словам предпринимателя, его привлекли к ответственности после жалобы местных жителей.

"Независимые экологические экспертизы показали, что именно с нашего полигона данных выбросов нет, все было в норме. Эти отходы находились на специализированных площадках на территории 4,5 гектара и уже были обезврежены. На полигоне расположено несколько специальных карт, в том числе для жидких нефтесодержащих отходов, для буровых растворов, рекультивационная площадка", - заявил Мурат Ниязов.

Осенью 2023 года суд первой инстанции принял решение наказать компанию огромным штрафом. По его данным, штраф был выписан за отсутствие лимита на временное накопление отходов. Предприниматель обратился в Верховный суд, и со дня на день ожидается окончательное решение по этому делу.

3700 лет выплат

Комментируя сумму штрафа, мужчина заявил, что максимум он может выплачивать ежегодно по 10 миллионов тенге. Чтобы выплатить 37 миллиардов тенге, по самым приблизительным подсчетам, ему понадобится 3700 лет.

Что говорят в Министерстве экологии и природных ресурсов

В Министерстве экологии и природных ресурсов нам сообщили, что во время проверки в 2023 году экологи Атырауской области выявили серьезное нарушение. С 2022 года одно из предприятий накопило на открытых площадках более 13 тысяч тонн опасных нефтяных и других отходов. Проверка была проведена по требованию природоохранной прокуратуры.

"При этом накопленные отходы с 2022 года до сегодняшнего дня не утилизированы. В связи с выявленными нарушениями экологических норм на ТОО Oxygenator были наложены административные штрафы, часть которых предприятие признало и оплатило в добровольном порядке. Основное выявленное нарушение, накопление опасных отходов без экологического разрешения, по которому судом первой инстанции был наложен административный штраф в размере 37,4 миллиарда тенге", - подтвердили информацию в Министерстве экологии.

По данным министерства, дело уже передано на "принудительное взыскание". Также по иску департамента экологии Атырауской области суд вынес решение о запрете деятельности ТОО Oxygenator без экологического разрешения.