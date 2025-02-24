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24.02.2025, 09:17

Лишение свободы до 15 лет: МВД обратилось к фармацевтам

Новости Казахстана 0 492

Министерство внутренних дел Казахстана напомнило руководителям аптек и фармацевтических компаний об ответственности за безрецептурный отпуск "трамадола", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: global look press.com
Фото: global look press.com

Как отметили в МВД, в 2023 году в целях усиления контроля за реализацией психотропного препарата "трамадол" он был внесен в список наркотических веществ. До введения контроля около восьми тысяч аптек по стране имели право на его реализацию. В настоящее время реализация "трамадола" осуществляется только по рецепту врача и в аптеках, имеющих соответствующую лицензию.

На постоянной основе проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к безрецептурному отпуску. С начала года за незаконное хранение "трамадола" трое лиц взяты под стражу с изъятием более 2500 таблеток.

"В этой связи МВД предупреждает руководителей аптек и фармацевтических компаний о необходимости строгого соблюдения требований действующего законодательства. Безрецептурный отпуск "трамадола" медицинскими работниками и фармацевтами коммерческих аптек будет квалифицироваться по статье 297 части 3 УК РК, где предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы от 10 до 15 лет", - отметил начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Дулат Мухаметрахимов.

 

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