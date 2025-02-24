Пьяные алматинцы избили борцов СОБР (видео)

22 февраля 2025 года около 05:00 на проспекте Назарбаева в Алматы произошло нападение на сотрудников СОБРа, передает Liter.kz.

Фото: depositphotos.com

Как сообщил очевидец, трое сотрудников СОБР, прибывших на вызов о неадекватном поведении группы агрессивных мужчин, подверглись нападению. Злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения и вели себя вызывающе. Несмотря на это, сотрудники СОБР не применили физическую силу.

Очевидец также отметил, что нападавшие заявляли о своих связях в правоохранительных органах, а их автомобили – Toyota Land Cruiser 300 – могут свидетельствовать о финансовой состоятельности и возможном влиянии.

В пресс-службе ДП Алматы сообщили, что по данному факту управлением полиции Медеуского района приняты меры.