Депозит в долларах: насколько выгодно хранить деньги в иностранной валюте

Тенговые депозиты традиционно пользуются большим спросом у населения за счет высокой процентной ставки. При этом некоторая часть вкладчиков все же предпочитает хранить деньги в иностранных валютах. Какие риски и минусы есть у валютных вкладов – в материале Zakon.kz.

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Вклады населения в банках Казахстана достигли 24,5 трлн тенге, по данным на конец декабря 2024 года. Из этого объема 75,3%, или 18,5 трлн, составили депозиты в тенге, а 6 трлн пришлось на депозиты в иностранной валюте.

Отметим, что в период волатильности курсов определенная часть населения конвертирует деньги в долларовые депозиты с целью заработать на курсовой разнице. Однако, по мнению экспертов, опрошенных Zakon.kz, у таких вкладов есть некоторые минусы и сберегать деньги в иностранной валюте целесообразно только в определенных случаях.

Плюсы, минусы и процентные ставки

Итак, прежде чем решиться на открытие депозита в долларах США, рекомендуется тщательно оценить особенности такого вида вкладов.

Как упоминалось, одним из основных факторов, влияющих на доходность валютных вкладов, является курс обмена валют. То есть, если курс тенге относительно доллара США изменяется в сторону ослабления, вкладчик может понести убытки при конвертации. При этом стоит отметить, что процентная ставка на депозиты в валюте существенно ниже, чем на тенговые вклады.

Согласно данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов, на февраль 2025 года предельная ставка на несрочные вклады в тенге установлена на уровне 14,8%, максимальная ставка на срочные вклады (в том числе сберегательные вклады, с правом пополнения) – 17% (депозиты сроком на шесть месяцев), на срочные вклады ( включая сберегательные вклады, без права пополнения) – 18,8%.

При этом ставка на все виды депозитов в иностранной валюте для физлиц, как правило, не превышает 1%.

Эксперт по личным финансам Акжунис Брасилова считает, что при выборе депозита важно учитывать несколько факторов. Прежде всего, нужно понять, для чего вы планируете делать эти накопления. Именно от этого будет зависеть, какая валюта наиболее выгодна для хранения средств. Например, если речь идет о краткосрочных накоплениях, в пределах пары тысяч долларов, то разница в обменном курсе будет незначительной. То есть не имеет смысла постоянно конвертировать и хранить деньги в валюте, так как маленькие суммы не дают ощутимого эффекта в плане доходности.

Однако если речь идет о более крупных суммах, как минимум от 10 тыс. долларов, то в этом случае даже небольшие колебания валют могут существенно повлиять на доходность.

"На текущий момент доходность депозитов в иностранной валюте очень небольшая. Тем не менее, если планируется хранить деньги на депозите долгое время, допустим лет 10, то долларовый депозит, даже с учетом маленькой доходности, может быть выгодным. Но здесь возникает вопрос: будет ли человек 10 лет держать деньги на депозите?"Акжунис Брасилова

Главный аналитик АФК Рамазан Досов также говорит, что решение об изменении структуры накоплений должно основываться на личных финансовых целях, предстоящих затратах, уровне приемлемого риска и экономических ожиданий.

"Как правило, спрос на инвалюту растет, когда она находится на пике стоимости, что впоследствии приводит к вполне реальным убыткам. Поэтому важно принимать обдуманные и взвешенные решения на основе экономической выгоды, с исключением эмоциональной составляющей". Рамазан Досов

Он обратил внимание, что высокие ставки на тенговые депозиты (14-16%) компенсируют потенциальные девальвационные риски (5-7%), а валютные вклады не приносят необходимой доходности (в пределах 0,8-1%, что в три раза ниже долларовой инфляции в 3%).

В каких случаях нужен депозит в иностранной валюте?

Однако вопрос не столько в процентной ставке или в том, сможет ли человек выиграть, более важно определить именно цель накоплений. Если она как-то связана с переездом в другую страну, поездкой за границу или образованием за рубежом, то тогда имеет смысл копить деньги в валюте, считает Акжунис Брасилова. В то же время, если человек планирует "заработать" на депозите за короткое время (за два-три года) тогда разумнее и выгоднее будет выбрать депозит в тенге, полагает эксперт.

"На самом деле можно бесконечно дожидаться девальвации, но порой есть риски и потерять деньги. К примеру, были люди, которые по 530 тенге покупали доллар, а после он упал до 500 тенге". Акжунис Брасилова

Граждане, которых беспокоит возможное удорожание иностранных валют в будущем, могут использовать метод усреднения: покупать доллары или другую валюту с определенной периодичностью, рекомендует специалист.

С одной стороны, это позволяет сгладить колебания курса, с другой – снизить риск больших потерь. Однако рассчитывать на большую доходность в этом случае также не стоит.

Кроме того, нужно учитывать, что в определенные дни покупать валюту невыгодно. Например, в конце рабочего дня, перед выходными или праздниками. Так как в эти периоды биржи закрываются и часто в стоимость доллара закладывается дополнительный запас . Это особенно важно, если речь идет о крупных суммах.

Однако для небольших сумм такие колебания курса не играют значительной роли, и поэтому не стоит тратить силы и время на отслеживание этих факторов, отметила Акжунис Брасилова.

"В целом, если мы говорим про обычное долгосрочное накопление на будущее, то в этом случае я рекомендую хранить деньги в разных валютах. Я не сторонник того, чтобы это были евро, юани или рубли. На мой взгляд, стоит сделать выбор в пользу тенге и доллара. Так как, с одной стороны, мы живем в Казахстане и в основном тратим деньги в тенге. С другой, доллар, несмотря на все колебания, остается мировой валютой, которая более востребована на международном уровне". Акжунис Брасилова

В заключение эксперт еще раз подчеркнула, что важно учитывать цель накоплений, срок хранения и валюту, в которой вы планируете в дальнейшем использовать эти деньги. Эти факторы более существенны, чем колебания курсов.