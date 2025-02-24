Резкое похолодание и снежная буря надвигаются на Казахстан

Синоптики Казгидромета сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 25, 26 и 27 февраля, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Согласно прогнозу, в ближайшие дни южный циклон будет определять погоду на большей части Казахстана. Пройдут осадки в виде дождя и снега, сутки 25-26 февраля в южных, сутки 26 - ночью 27 февраля в юго-восточных регионах пройдут сильные осадки (дождь, снег), в горных районах в виде снега. Осадки будут сопровождаться усилением ветра, низовыми метелями и гололедом. По Казахстану прогнозируются туманы.