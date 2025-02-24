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24.02.2025, 12:38

Резкое похолодание и снежная буря надвигаются на Казахстан

Новости Казахстана 0 656

Синоптики Казгидромета сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 25, 26 и 27 февраля, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Согласно прогнозу, в ближайшие дни южный циклон будет определять погоду на большей части Казахстана. Пройдут осадки в виде дождя и снега, сутки 25-26 февраля в южных, сутки 26 - ночью 27 февраля в юго-восточных регионах пройдут сильные осадки (дождь, снег), в горных районах в виде снега. Осадки будут сопровождаться усилением ветра, низовыми метелями и гололедом. По Казахстану прогнозируются туманы.

"Ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы на севере, северо-западе, в центре страны до 8-18 мороза, на юге, юго-востоке до 5-12 мороза, на востоке повышение до 15-20, на юге региона 5 мороза", - говорится в сообщении.

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