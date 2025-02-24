Предельные ставки по депозитам отменят в Казахстане

С марта 2025 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) перестанет устанавливать предельные ставки по депозитам в тенге и будет публиковать информацию о реальных рыночных ставках, передает Tengrinews.kz .

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Это означает, что банки смогут самостоятельно определять уровень вознаграждения по вкладам, ориентируясь на рыночные условия.

Ранее КФГД ограничивал максимальные ставки, чтобы предотвратить агрессивное привлечение депозитов банками. Однако с развитием банковского сектора регулятор решил отказаться от жесткого контроля и перейти к более гибкому регулированию. В 2024 году предельные ставки уже были отменены для большинства банков, за исключением менее капитализированных. Теперь же ограничения снимаются для всех участников рынка.

При этом предельные ставки по депозитам в иностранной валюте по-прежнему устанавливаются для всех банков.

В КФГД уточнили, что ранее с начала 2024 года предельные ставки по депозитам в тенге устанавливались только для некоторых банков.

"Следующим шагом в сторону либерализации является отмена предельных ставок по депозитам в тенге для менее чем хорошо капитализированных банков. С 1 марта 2025 года КФГД не будет устанавливать предельные ставки по депозитам в тенге, и менее чем хорошо капитализированные банки будут определять свою депозитную политику так же в рыночных условиях, как и остальные банки. Вместе с тем, если менее чем хорошо капитализированные банки значительно (более, чем рыночная ставка + спред) повышают ставки по своим депозитам, это накладывает на банковскую систему дополнительные риски. В связи с этим такие банки в дополнение к взносу за системный риск будут уплачивать также повышенный взнос, соразмерный степени превышения и объему привлечения", - отмечается в сообщении.

В фонде ожидают, что проведенная реформа даст больше свободы банкам при установлении ставок вознаграждения по своим депозитам.

"Это создаст условия для здоровой конкуренции среди банков и даст новый импульс для развития розничного депозитного рынка, особенно сегментов, где присутствует небольшое количество банков. Так, например, объемы привлечения срочных и сберегательных вкладов со сроками более 12 месяцев в настоящее время несущественные, но имеют потенциал к наращиванию", - прокомментировал глава КФГД Адиль Утембаев.

От отметил, что, несмотря на отмену "потолка" ставок по тенговым депозитам, наличие дополнительной гибкой платы в виде взноса за системный риск и повышенного взноса будет выступать балансирующим элементом и демотивировать банки чрезмерно завышать ставки по депозитам, что согласуется с задачей КФГД по содействию финансовой стабильности.

Что это все значит?

Для вкладчиков это может означать больше вариантов при выборе депозита. Одни банки предложат более высокие ставки, другие - более стабильные условия. Однако теперь ставки могут меняться быстрее, как в сторону повышения, так и снижения, в зависимости от экономической ситуации.

Чтобы предотвратить слишком резкий рост ставок, КФГД сохранил контрольные механизмы. Банки, сильно превышающие средний уровень, будут платить дополнительные взносы, что должно удерживать рынок от резких колебаний.