Предельные ставки по депозитам отменят в Казахстане

С марта 2025 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) перестанет устанавливать предельные ставки по депозитам в тенге и будет публиковать информацию о реальных рыночных ставках, передает Tengrinews.kz.
Это означает, что банки смогут самостоятельно определять уровень вознаграждения по вкладам, ориентируясь на рыночные условия.
Ранее КФГД ограничивал максимальные ставки, чтобы предотвратить агрессивное привлечение депозитов банками. Однако с развитием банковского сектора регулятор решил отказаться от жесткого контроля и перейти к более гибкому регулированию. В 2024 году предельные ставки уже были отменены для большинства банков, за исключением менее капитализированных. Теперь же ограничения снимаются для всех участников рынка.
При этом предельные ставки по депозитам в иностранной валюте по-прежнему устанавливаются для всех банков.
В КФГД уточнили, что ранее с начала 2024 года предельные ставки по депозитам в тенге устанавливались только для некоторых банков.
"Следующим шагом в сторону либерализации является отмена предельных ставок по депозитам в тенге для менее чем хорошо капитализированных банков. С 1 марта 2025 года КФГД не будет устанавливать предельные ставки по депозитам в тенге, и менее чем хорошо капитализированные банки будут определять свою депозитную политику так же в рыночных условиях, как и остальные банки.
Вместе с тем, если менее чем хорошо капитализированные банки значительно (более, чем рыночная ставка + спред) повышают ставки по своим депозитам, это накладывает на банковскую систему дополнительные риски. В связи с этим такие банки в дополнение к взносу за системный риск будут уплачивать также повышенный взнос, соразмерный степени превышения и объему привлечения", - отмечается в сообщении.
В фонде ожидают, что проведенная реформа даст больше свободы банкам при установлении ставок вознаграждения по своим депозитам.
"Это создаст условия для здоровой конкуренции среди банков и даст новый импульс для развития розничного депозитного рынка, особенно сегментов, где присутствует небольшое количество банков. Так, например, объемы привлечения срочных и сберегательных вкладов со сроками более 12 месяцев в настоящее время несущественные, но имеют потенциал к наращиванию", - прокомментировал глава КФГД Адиль Утембаев.
От отметил, что, несмотря на отмену "потолка" ставок по тенговым депозитам, наличие дополнительной гибкой платы в виде взноса за системный риск и повышенного взноса будет выступать балансирующим элементом и демотивировать банки чрезмерно завышать ставки по депозитам, что согласуется с задачей КФГД по содействию финансовой стабильности.
Для вкладчиков это может означать больше вариантов при выборе депозита. Одни банки предложат более высокие ставки, другие - более стабильные условия. Однако теперь ставки могут меняться быстрее, как в сторону повышения, так и снижения, в зависимости от экономической ситуации.
Чтобы предотвратить слишком резкий рост ставок, КФГД сохранил контрольные механизмы. Банки, сильно превышающие средний уровень, будут платить дополнительные взносы, что должно удерживать рынок от резких колебаний.
Комментарии0 комментарий(ев)