Казахстанец получил 11 лет тюрьмы за дорожную сумку с секретом

Необычный груз попытался перевезти в дорожной сумке на пассажирском поезде казахстанец, передает Tengri Travel.
Суд вынес приговор наркокурьеру, задержанному при перевозке крупной партии наркотиков на пассажирском поезде. Казахстанец получил 11 лет лишения свободы за изготовление, хранение, перевозку и сбыт гашиша в особо крупном размере.
Как сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры, преступник изготовил наркотическое вещество в домашних условиях, затем спрятал его в дорожную сумку и отправился в Жезказган на поезде с целью дальнейшего сбыта.
"В суде прокурор предоставил неоспоримые доказательства вины подсудимого. Благодаря оперативной работе правоохранительных органов удалось предотвратить распространение около 5 килограммов гашиша на территории области Ұлытау. Суд приговорил подсудимого к 11 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу", – говорится в сообщении ведомства.
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