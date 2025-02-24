Казахстанец получил 11 лет тюрьмы за дорожную сумку с секретом

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Суд вынес приговор наркокурьеру, задержанному при перевозке крупной партии наркотиков на пассажирском поезде. Казахстанец получил 11 лет лишения свободы за изготовление, хранение, перевозку и сбыт гашиша в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры, преступник изготовил наркотическое вещество в домашних условиях, затем спрятал его в дорожную сумку и отправился в Жезказган на поезде с целью дальнейшего сбыта.