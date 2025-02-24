Авто в кредит: что предлагают банки в 2025 году

Ранее в силу вступило постановление АРРФР, согласно которому требования по максимальному уровню коэффициента долговой нагрузки заемщиков не действуют на автокредиты до 31 декабря 2026 года. Эти поправки действуют при покупке нового транспорта отечественного производства, а также бывшего в эксплуатации до трех лет или старше с первоначальным взносом 30% и 50% соответственно. И при условии, что машина будет находиться в залоге по кредиту.

Между тем на банковском рынке подобный продукт предлагают десять фининститутов.

Банк ЦентрКредит

Его клиенты могут приобрести новую машину или с пробегом в салоне, а также купить транспорт в дилерских центрах, являющихся партнерами БВУ.

Оформить ссуду от БЦК можно практически во всех городах Казахстана. Первоначальный взнос составляет 10% либо в качестве него можно использовать имеющееся авто. Срок кредитования – до семи лет. В зависимости от вида займа ставка вознаграждения достигает 21,6-28,3% (ГЭСВ – 23,85-32,24%). Максимальная сумма – 25 млн тенге или, если машина приобретается в салоне-партнере, 45 млн тенге.

Требования к заемщикам – от 21 года и не старше 68 лет на момент окончания кредита.

Также банк предлагает клиентам льготный заем на покупку транспорта отечественного производства под 4% годовых. Его размер не превышает 15 млн тенге и выдается на срок до семи лет. Первоначальный взнос – 10%.

Евразийский банк

Здесь можно получить кредит не только на покупку новой машины, но и мотоцикла, гидроциклов и других средств для передвижения.

Наибольшая сумма займа – 45 млн тенге, срок – до семи лет, ставка вознаграждения – 0,12-30% (ГЭСВ – от 13,9% до 35%).

Кроме того, с помощью Евразийского банка можно купить подержанные авто у физлиц. Первоначальный взнос – от 20%, максимальный размер кредита – 15 млн тенге, срок не должен превышать семь лет. Ставка вознаграждения – от 25% до 30% (ГЭСВ – 28-35%).

По данному продукту также имеются условия касательно срока эксплуатации транспорта.

Также у фининститута есть автокредит на льготных условиях. Так, казахстанцы могут купить машину локального производства под 4% годовых, но на сумму не более 13,5 млн тенге и на срок до семи лет.

Нурбанк

На покупку транспорта из салона банк дает кредит максимум на 10 млн тенге, сроком до пяти лет. При этом первоначальный взнос составляет 35%. Без комиссии ставка вознаграждения – 22,5% (ГЭСВ – 25-25,1%).

А вот условия для подержанной машины немного отличаются. Срок на ссуду меньше – до двух лет, а первоначальный взнос – от 50%.

КЗИ Банк

Предлагает оформить автокредит сроком до пяти лет. Максимальная сумма – до 50 млн тенге, ставка вознаграждения – от 21% до 25% (ГЭСВ – 23,5-28,5%). Обеспечением по займу может послужить транспорт не старше пяти лет.

Фридом Банк Казахстан

У фининститута можно занять деньги на приобретение новой или подержанной машины. В последнем случае учитывается возраст авто. Например, для мировых брендов – не старше 15 лет, китайских авто – не старше трех лет и др.

Первоначальный взнос – от 10%, наибольший размер займа составляет 50 млн тенге. Срок – до семи лет, а ставка вознаграждения – в коридоре 3-23% (ГЭСВ –3-25,6%).

Altyn Bank

Здесь казахстанцы могут получить обязательства на сумму не более 30 млн тенге. Срок автокредита – до семи лет, ставка вознаграждения – от 20 до 21% (ГЭСВ – 21,91-23,08%). Приобрести машину можно в любом дилерском центре сети партнеров банка.

Bereke Bank

Выдает заем размером не более 45 млн тенге на покупку машины на срок до семи лет. Если клиент хочет приобрести новый транспорт, то первоначальный взнос не требуется. При этом для авто с пробегом понадобится внести от 10% взноса.

Что касается ставок вознаграждения, то они находятся в коридоре 23,4-30% (ГЭСВ – 26,12-35%).

ForteBank

Предлагает два вида кредитования. Первое позволяет купить машину из салона. Максимальный размер ссуды – 35 млн тенге, а срок – до семи лет. Первоначальный взнос – от 10%, ставка вознаграждения – от 0,01% до 22,5% (ГЭСВ – 0,1-25,3%). Возраст заемщика не должен превышать 63 года.

Второе – льготный автокредит. Сумма займа не превышает 10 млн тенге, ставка вознаграждения – 4% (ГЭСВ – 4,2-7,5%). Наибольшая стоимость машины – 15 млн тенге.

Halyk Bank

В салонах партнеров банка можно купить новое авто в кредит без первоначального взноса, а если с пробегом, то от 10%. Размер обязательств – не более 30 млн тенге, а срок ссуды – до семи лет. По электромобилям условия немного отличаются – ставка вознаграждения ниже.

При покупке авто отечественного производства фининститут выдает льготные ссуды под 4% годовых (ГЭСВ – 4,1%). Максимальная сумма кредита – до 10 млн тенге, срок аналогичный.

Kaspi.kz

Банк предоставляет заем размером не более 18 млн тенге на срок до пяти лет. Первоначальный взнос: от 5% – на авто от Kolesa.kz, от 10% – на машины от частных лиц. Также заемщикам следует обратить внимание на требования по году выпуска транспорта.

Ранее в Нацбанке сообщили, что по итогам IV квартала 2024 года спрос на автокредиты продолжил расти. Опрошенные БВУ связывают это с маркетинговым продвижением со стороны автосалонов-партнеров и предложением ряда акционных продуктов, частично субсидируемых ими. Также позитивно на спрос повлияло расширение списков кредиторов в данном сегменте и активное развитие крупным банком цифровых продуктов в сфере автокредитования. В результате, число заявок на получение займа увеличилось на 3% (к/к), до 1,2 млн.