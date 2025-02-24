Совет Европы заявил о помогающих российской агрессии против Украины компаниях Казахстана

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«В список организаций, поддерживающих российский ВПК, внесены 53 новых субъекта. На них распространяются более строгие экспортные ограничения в отношении товаров двойного назначения и технологий, которые могут способствовать развитию военного потенциала России. Треть из этих организаций базируется в России, остальные – в Китае (включая Гонконг), Индии, Казахстане, Сингапуре, Турции, ОАЭ и Узбекистане. Эти страны участвовали в обходе санкций и закупке чувствительных товаров для российских БПЛА и ракет», - говорится в заявлении Совета Европы.

В третью годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину совет ЕС принял широкий 16-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер.

«Этот пакет затрагивает ключевые секторы российской экономики, еще больше ослабляя способность режима вести свою незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины», - пояснили в Совете Европы.

Напомним, некоторые казахстанские компании попали под ужесточенные антироссийские санкции ЕС в 2024 году, а в 2025 году компания из Казахстана Da Group 22 попала под санкции Японии. Позже под санкции США попало одно из дочерних предприятий «Газпром нефти» – «Газпромнефть-Казахстан».

30 января Специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О`Салливан заявил о доказательствах сотрудничества компаний из Казахстана с военной промышленностью России.