Казахстанцы смогут бесплатно получать новые лекарственные препараты

Минздрав подготовил поправки в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями), сообщает Zakon.kz.
Так, в перечень амбулаторного лекарственного обеспечения внесены лекарственные средства "Амисульприд", "Периндоприл" в комбинации с диуретиками, "Гуселькумаб", "Апалутамид" и "Даратумумаб".
В частности, они применяются:
Как пояснили в Минздраве, включение этих препаратов в перечень амбулаторного лекарственного обеспечения позволит пациентам получать их бесплатно, что особенно важно для людей с хроническими заболеваниями.
"Принятые меры направлены на обеспечение доступности качественной медицинской помощи и улучшение здоровья населения", – говорится в обосновании.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 марта.
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