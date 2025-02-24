Казахстанцы смогут бесплатно получать новые лекарственные препараты

Минздрав подготовил поправки в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями), сообщает Zakon.kz.

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Так, в перечень амбулаторного лекарственного обеспечения внесены лекарственные средства "Амисульприд", "Периндоприл" в комбинации с диуретиками, "Гуселькумаб", "Апалутамид" и "Даратумумаб".

В частности, они применяются:

"Амисульприд" – антипсихотическое средство, применяемое при лечении шизофрении и других психических расстройств;

– антипсихотическое средство, применяемое при лечении шизофрении и других психических расстройств; "Периндоприл" в комбинации с диуретиками – лекарственное средство для лечения артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний;

в комбинации с диуретиками – лекарственное средство для лечения артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний; "Гуселькумаб" – препарат, применяемый для лечения псориаза;

– препарат, применяемый для лечения псориаза; "Апалутамид" – средство, используемое в терапии онкологических заболеваний;

– средство, используемое в терапии онкологических заболеваний; "Даратумумаб" – лекарственный препарат для лечения злокачественных заболеваний.

Как пояснили в Минздраве, включение этих препаратов в перечень амбулаторного лекарственного обеспечения позволит пациентам получать их бесплатно, что особенно важно для людей с хроническими заболеваниями.

"Принятые меры направлены на обеспечение доступности качественной медицинской помощи и улучшение здоровья населения", – говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 марта.