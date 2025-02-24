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24.02.2025, 18:47

Казахстанец скончался после съеденного соленого огурца

Новости Казахстана 0 552

Впервые за 15 лет в Костанайской области зарегистрированы три случая ботулизма. Один из них - с летальным исходом. Все заболевшие отравились домашней консервацией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на информационный портал Алау.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Трое мужчин попали в рудненскую больницу с признаками сильной интоксикации. Врачи диагностировали у них ботулизм. Выяснилось, что мужчины отравились домашними солеными огурцами. Двоих из них врачи спасли, третий скончался.

"По результатам исследования в остатках продукции обнаружен ботулотоксин. Заболевание возникает при употреблении пищевой продукции. Большей частью это консервированная продукция при нарушении технологии приготовления блюд, нарушений условий хранения. В основном это консервированные грибы, фасоль, шпинат, другие продукты. Может быть при употреблении вяленой, соленой рыбы, а также мясных продуктов", - объяснила заместитель руководителя департамента санэпидконтроля Костанайской области Зауре Ельшибаева.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля уточнили: это первый в регионе случай ботулизма за более чем 15 лет.

Главный способ профилактики ботулизма, говорят санврачи, это соблюдение правил стерилизации и технологии консервирования, тщательная термическая обработка продуктов, а также соблюдение сроков и условий хранения. Если консервы вздулись или неприятно пахнут, то лучше их не употреблять.

"Перед употреблением консерв ее нужно кипятить в течение 20-25 минут. Ну, и конечно, не приобретать продукцию домашнего приготовления в местах неустановленной торговли", - советует Зауре Ельшибаева.

Пищевой ботулизм является тяжелой, потенциально смертельной, но относительно редкой болезнью. Это интоксикация, обычно вызываемая в результате потребления высокоактивных нейротоксинов, ботулотоксинов, образующихся в зараженных пищевых продуктах. Ботулизм не передается от человека человеку.

Ботулотоксины нейротоксичны и поэтому оказывают воздействие на нервную систему. Для пищевого ботулизма характерен нисходящий вялый паралич, который может приводить к дыхательной недостаточности.

Ранними симптомами являются сильная утомляемость, слабость и головокружение, за которыми обычно следуют затуманенное зрение, сухость во рту, а также затрудненные глотание и речь. Могут также иметь место рвота, диарея, запор и вздутие живота. По мере прогрессирования болезни может появляться слабость в шее и руках, после чего поражаются дыхательные мышцы и мышцы нижней части тела. Температура не повышается и потери сознания не происходит.

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