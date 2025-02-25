Сотрудники операторов связи помогли мошенникам обмануть казахстанцев - Генпрокуратура

Сотрудники операторов связи помогли мошенникам в обмане казахстанцев. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре, передает Tengrinews.kz .

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Правоохранители расследуют четыре уголовных дела.

"В отношении сотрудников операторов сотовой связи "Билайн", "Теле2" и их дистрибьюторов возбуждено четыре дела по статьям 211 и 254 Уголовного кодекса: в Западно-Казахстанской области - 2, в Караганде и Алматы - по одному. Они помогли мошенникам зарегистрировать тысячи SIM-карт, которые были использованы для обмана граждан", - говорится в сообщении.

Всего за 2024 год зафиксировано свыше 8 тысяч звонков от лжесотрудников банка, правоохранительных и других органов, операторов связи и близких родственников.

Согласно статье 211 УК, за незаконное распространение информации с персональными данными или другими ограниченными сведениями предусмотрены штраф, исправительные работы, общественные работы (до 180 часов), арест (до 50 суток), а также лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

По статье 254 УК за ненадлежащее выполнение обязанностей сотрудниками компании, что привело к серьезным последствиям, наказание может быть в виде ограничения свободы до 5 лет или лишения свободы на тот же срок, а также лишения права занимать должности на срок до 3 лет.