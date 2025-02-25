“Санкции?“ Одна из сетей АЗС сняла вывески в Казахстане

В сети распространилось фото, на котором на некоторых автозаправочных станциях, ранее работавших под брендом "Газпром", начали исчезать или закрываться вывески. Помимо этого появилась информация, что закрытие вывесок связано с введением санкций. Так ли это, и под каким названием теперь будут работать АЗС, узнавал Tengri Auto .

Фото: Нефть и Газ Казахстана. Факты и комментарии

Как нам сообщили в Министерстве энергетики, сеть данных АЗС на территории Казахстана управляется дочерней компанией "Газпромнефть-Казахстан Операционная компания", которая не включена в санкционные списки, то есть замена вывесок никак не связана с санкциями.

В Министерстве также пояснили, что в настоящее время проводится процесс переименования компании в ТОО "Алатау Премиум Мунай".

"На текущий момент сеть представлена 86 АЗС в шести регионах Казахстана, где работает порядка 1600 казахстанских граждан, включая заправщиков, кассиров, охранников и уборщиц", — отметили в Министерстве энергетики.

Что это значит для потребителей?

По данным Министерства, смена бренда и вывесок не повлияет на качество топлива и работу АЗС. Все станции продолжат функционировать в обычном режиме, а сотрудники сохранят свои рабочие места.

В Казахстане официально отменили государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Соответствующий приказ был подписан министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым и вступил в силу в полночь 30 января. Как сообщили в Казахстанской топливной ассоциации, вслед за отменой регулирования с 1 февраля оптовые поставщики ГСМ повысили цены. Это отразится на розничной стоимости топлива, которая ожидается к концу месяца.