Не “попасть“, как блогеры: налоговый эксперт предупредил казахстанцев

Эксперты дали советы блогерам по правильному ведению налоговой отчетности: как не создавать долгов и не получать "письма счастья", рассказывает Tengri Life .

Фото: gov.kz

Чтобы разобраться в ситуации и понять, как блогерам грамотно учитывать свои доходы и избегать налоговых проблем, мы обратились за экспертным мнением к основателю группы компаний "Учёт.kz" Максиму Барышеву и главе Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Сакену Карину.

Что делать, если пришло письмо от налоговой

В случае выявления расхождений в налоговых данных налогоплательщикам направляются уведомления камерального контроля. Как правило, речь идет о занижении доходов. Многие известные блогеры начали в последнее время получать такие уведомления, и это вызвало широкий общественный резонанс.

По словам эксперта, получив уведомление, необходимо представить дополнительную налоговую отчетность и уплатить начисленные налоги. В то же время, если вы не согласны с суммами, указанными в уведомлении, – отправить ответ на уведомление через портал e-Otinish с пояснением происхождения сумм, поступивших на счета.

При этом блогеры так же, как и другие бизнесмены, обязаны платить налоги при получении дохода от:

онлайн-рекламы;

продажи информационных продуктов;

продажи обучающих курсов;

проведения розыгрышей и других видов деятельности.

Эта ситуация еще раз напоминает, что налогообложение касается всех источников дохода.

Глава Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Сакен Карин отметил, что данные могли быть выявлены в рамках камерального контроля, где налоговый орган мог получить и использовать сведения других налогоплательщиков, связанных с лицом, в отношении которого проводится контроль, сведений от других госорганов, от банков второго уровня и других источников.

При этом получение уведомления от налоговой еще не означает, что у вас действительно есть долг. Налоговый орган, соблюдая принцип добросовестности налогоплательщиков, должен обосновать и доказать эту сумму вменяемых налогов. В противном случае претензии будут необоснованными. В целом, начисление к уплате налогов может быть только в рамках налоговой проверки. А на уведомление камерального контроля может быть подано пояснение.

Как заполнять налоговые декларации

Как отметил эксперт, налоговую отчетность вести не так сложно, достаточно соблюдать ключевые принципы. Блогеру необходимо определить форму налогообложения.

"В настоящее время наиболее удобным вариантом для блогеров является регистрация в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) с выбором налогового режима на основе упрощенной декларации. В этом случае не требуется документально подтверждать расходы, что значительно упрощает ведение учета. Большинство блогеров не несут значительных затрат, направленных на извлечение прибыли, поэтому оптимальным решением будет оплата 3 процентов налога с оборота", – сообщил Максим Барышев.

При работе в качестве ИП блогеры должны сдавать налоговую декларацию раз в полугодие по форме 910.00 "Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса". Если полугодовой оборот блогера превышает 24 038 МРП (94,5 миллиона тенге), то он должен перейти на общеустановленный режим налогообложения со ставкой 10 процентов с налогооблагаемого дохода, то есть уже не с оборота, а с дохода за минусом расходов.

Как можно снизить налоги за счет расходов

К расходам, в том числе для блогеров, работающих в общеустановленном режиме, могут относиться:

покупка оборудования (камеры, микрофоны, компьютеры, программное обеспечение);

аренда студии, офиса, коворкинга, рабочего пространства;

расходы на продвижение (реклама, маркетинговые услуги);

оплата услуг подрядчиков (работы монтажеров, дизайнеров, сценаристов, администрирование соцсетей, операторские услуги);

расходы на обучение (курсы, тренинги, мастер-классы, повышение квалификации);

командировочные расходы, поездки на съемки (транспорт, проживание);

приобретение реквизита, костюмов, декораций.

Если блогеры получают средства в качеств сборов на благотворительность, то такие поступления не подлежат налогообложению. В качестве благотворительной помощи может предоставляться имущество в виде спонсорской помощи, социальной поддержки физического лица, физическому лицу, пострадавшему в результате чрезвычайной ситуации.

Послабления не распространяются на имущество, полученное индивидуальным предпринимателем и предназначенное для использования в предпринимательских целях.

Благотворительная помощь в виде имущества, безвозмездно предоставляемого физическому лицу, пострадавшему в результате чрезвычайной ситуации, а также социальной поддержки за год в пределах 647 МРП (2,5 млн тенге), не подлежит обложению индивидуальным подоходным налогом.

Чтобы не платить налоги за благотворительность, нужно скрупулезно собирать все документы, подтверждающие факт передачи благотворительной помощи: договоры, акты приема-передачи, списки и подписи присутствующих на акции, свидетельства, фото- и видеодоказательства.

Как не накопить долги по налогам и избежать вопросов от КГД

Эксперт отметил, что переводы на карточки сейчас находятся под усиленным контролем. Поэтому крайне важно избегать зачисления средств, связанных с бизнесом, на личные банковские карты. Лучше всего для четкого разделения финансовых потоков и целей налогообложения сразу открыть предпринимательский карт-счет.

"Я предлагаю на государственном уровне при регистрации индивидуальных предпринимателей присваивать соответствующие БИНы. Это упростило бы администрирование налогообложения ИП и контроль за поступающими платежами, а также исключило бы путаницы при прекращении деятельности и ее возобновлении. Чтобы не допускать задолженностей по налогам, можно настроить автоплатежи для своевременной уплаты обязательных платежей. Также полезно вести учет поступлений и расходов через специальные бухгалтерские сервисы или мобильные приложения – это поможет всегда быть в курсе своей налоговой нагрузки", – отметил эксперт.

Если возникают сомнения в правильности учета доходов и расходов, лучше заранее консультироваться с бухгалтерами или налоговыми специалистами. Это поможет избежать ошибок, которые могут привести к доначислениям или штрафам. Барышев заключил, что нужно относиться к налоговым вопросам так же ответственно, как к созданию контента.