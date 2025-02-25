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25.02.2025, 08:36

Микрозаймы выдавали умершим в Казахстане

Новости Казахстана 0 394

Тысячи казахстанцев пострадали от кибермошенников в прошлом году - в Генпрокуратуре рассказали, какие способы обмана используют злоумышленники, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Состоялось заседание координационного совета РК по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

Как подчеркнули в надзорном ведомстве, для обмана доверчивых граждан широко используются современные IT-технологии и психологические манипуляции.

Например, в Алматы телефонные мошенники убедили 82-летнего пенсионера совершить подряд 14 транзакций на 67 млн тенге. Они представлялись сотрудниками силовых органов, сообщив потерпевшему о террористической атаке с использованием его счетов.

Выяснилось, что допускаются факты выдачи микрозаймов умершим или без прохождения биометрии, иностранцам, которые никогда не были в нашей стране, оформляются банковские счета, через которые проходят многие мошеннические транзакции.

Например, в Актюбинской области МФО "Кредит 365 Казахстан" и "Авто Сыйлык", оформили микрозаймы без биометрии гражданина, который умер июле 2023 года.

Депутатами инициированы поправки об усилении ответственности финансовых организаций, операторов связи и лиц, оказывающих услуги мошенникам путем предоставления им своих банковских карт, так называемых "дропов".

В отношении финансовых организаций и операторов связи начато 71 уголовное дело. Задержаны лица.

Так, в Западно-Казахстанской области расследуется дело в отношении двух работников банка второго уровня, открывших счета на гражданина Украины, хотя он никогда не заезжал в нашу страну. Именно на его счет пострадавшие переводили свои сбережения.

На сегодняшний день сотрудники банка признаны подозреваемыми в злоупотреблении полномочиями.

По данным Генпрокуратуры, за 2024 год зафиксировано свыше 8 тыс. звонков от лжесотрудников банка, правоохранительных и других органов, операторов связи и близких родственников.

Подчеркивается, что в основном злоумышленники действуют из-за рубежа - в связи с этим активизировано международное сотрудничество.

Отметим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Комментарий от Beeline Казахстан:

На данный момент у нас нет никаких сведений о возбуждении уголовных дел в отношении наших сотрудников. Мы отправили запрос в прокуратуру, чтобы получить детали.

Компания Beeline работает строго в рамках закона и против любых его нарушений. Если информация по делу подтвердится, компания готова оказывать необходимое содействие в расследовании.

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