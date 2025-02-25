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25.02.2025, 08:40

Казахстанцам рассказали о новом вознаграждении до 15 млн тенге

Новости Казахстана 0 549

Антикоррупционная служба внедряет новый инструмент для оперативного сообщения о фактах коррупции в Казахстане. С такой важной новостью Антикор выступил 24 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

Теперь, по словам специалистов, каждый казахстанец может сообщить о фактах коррупции или получить консультацию по вопросам противодействия коррупции через WhatsApp.

"Мы рады сообщить о запуске нового WhatsApp-чат-бота Антикор 1424. Для этого достаточно отправить сообщение на номер 8 777 000 1424".Пресс-служба Антикора

Что можно сделать через этот чат:

  • сообщить о фактах коррупции;
  • получить консультацию по вопросам противодействия коррупции.

Одним из примечательных фактов является то, что за предоставление достоверной информации о коррупционных правонарушениях предусмотрено вознаграждение до 15,7 млн тенге.

Кроме того, казахстанцам гарантируют полную конфиденциальность обращения.

Также сотрудники Антикора обещают, что все сообщения будут обязательно рассмотрены и, в случае выявления правонарушений, приняты меры согласно действующему законодательству.

Однако стоит помнить:

"Заведомо ложное сообщение о коррупции влечет уголовную ответственность".
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