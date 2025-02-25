Хотел купить авто, а остался без денег: казахстанца задержали на границе с Китаем

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Как сообщили в пресс-службе Верховного суда Казахстана, житель области Жетісу пытался провезти через границу 47 300 долларов США (примерно 22,9 миллиона тенге по курсу Национального банка на момент инцидента). Его задержали на контрольно-пропускном пункте "Нұр жолы". Мужчина объяснил, что деньги предназначались для покупки автомобиля в Китае, однако его доводы суд не принял.

"Эти деньги были обнаружены в его ручной клади. В соответствии с таможенным законодательством гражданин вправе провозить не более 10 тысяч долларов США. Суммы, превышающие этот лимит, подлежат обязательному письменному декларированию. Панфиловский районный суд области Жетісу, рассмотрев материалы административного дела в отношении правонарушителя, превысившего допустимый размер перевозимых денежных средств, не принял во внимание его пояснения о том, что половина суммы принадлежит двум друзьям, поскольку доказательства этого не были представлены", – говорится в сообщении.

Панфиловский районный суд области Жетісу признал мужчину виновным по части 3 статьи 551 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

"Вина правонарушителя в совершении правонарушения подтверждается протоколами об административном правонарушении, актами задержания товаров и документов на них, объяснительными, актом таможенного досмотра, видеозаписями и другими материалами дела. Непризнание вины правонарушителем суд расценил как способ защиты и уклонения от административной ответственности. К показаниям свидетелей суд отнесся критически, поскольку они стремились освободить правонарушителя от административной ответственности. Кроме того, со дня задержания денежных средств до рассмотрения дела в суде ни один из свидетелей не обращался в органы или суд с заявлением о нарушении своих имущественных прав и интересов", – уточнили в суде.

Мужчине назначили административное взыскание в виде штрафа в размере 4,5 миллиона тенге. Кроме того, 37 300 долларов США конфисковали в доход государства, а 10 000 долларов вернули владельцу, так как они не превышали лимит обязательного декларирования.

"Факт обнаружения 47 300 долларов США в рюкзаке правонарушителя не оспаривается. Смягчающих и отягчающих обстоятельств не установлено. По данным Национального банка, на момент совершения правонарушения курс доллара США составил 484,19 тенге", – отмечается в сообщении.

Постановление пока не вступило в законную силу.