Пенсионные накопления казахстанцев ушли в минус: в ЕНПФ назвали причины

ЕНПФ в обзоре по инвестиционному управлению пенсионными активами пояснил ситуацию с потерями по начисленному инвестдоходу, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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За январь 2025 года, по информации фонда, размер начисленного инвестдохода показал минус 284,86 миллиарда тенге.

Как сообщили в ЕНПФ, отрицательный показатель образовался из-за волатильности курсов инвалют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, в которые он инвестировал.



"Основными причинами отрицательного инвестиционного дохода являются курсовая переоценка вследствие укрепления тенге к доллару США с 525,11 до 518,14 тенге, а также снижение рыночной стоимости ГЦБ Министерства финансов Республики Казахстан на фоне роста их доходностей в среднем на 40 базисных пунктов. Дополнительно произошло снижение рыночной стоимости по активам, приобретенным на зарубежных рынках", - говорится в сообщении.

Волатильность рынка в январе была на фоне угроз президента США Трампа о введении тарифов и сильного рынка труда.

При этом доходность пенсионных активов ЕНПФ за последние 12 месяцев, распределенная на счета вкладчиков (получателей), составила 15,66 процента при инфляции в размере 8,90 процента.

"Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей), за январь 2025 года составила (-)1,25 процента", - указывается в сообщении.

В целом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка, составили 22 триллиона 282,04 миллиарда тенге. Основную долю в портфеле занимают ГЦБ Министерства финансов. Их доля в январе составила 41,40 процента.