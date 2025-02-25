Под санкции Евросоюза попали порты России: что будет с казахстанской нефтью

Собеседник LS отметил, что в новом SDN-листе указаны порты Астрахани, Махачкалы, Усть-Луги, Приморска и Новороссийска. Через них, по информации ЕС, осуществляется обход действующих ограничений на экспорт российской нефти.

Также, как пояснил О. Байдильдинов, введен запрет на поставку ряда товаров, технологий и программного обеспечения против компаний, которые транспортируют сырье из теневого флота – 74 танкера. По словам эксперта, это усложняет логистику и приводит к удорожанию поставок, в том числе энергетической продукции из России.

"Да, мы поставляем нефть в том числе через Новороссийск. Хотя здесь, наверное, имеется в виду не морской терминал, а сам порт, который находится чуть дальше. Через Махачкалу есть перевалка. Возможно, часть сырья проходит через Усть-Лугу. Но, по идее, Казахстан данные ограничения не должны затронуть", – пояснил основатель программы "Байдильдинов. Нефть".

По мнению эксперта, санкции могут привести к удорожанию поставок, и тогда станет сложнее получать страховку. Также из-за опасений, что к танкерам могут быть применены санкции, может возникнуть дефицит продукции.

"Напомню, теневой флот – это не просто ограничения в отношении какого-то судна. Это персональные запреты в отношении команды, которая занимается перевозкой. Согласитесь, оказаться где-то в другой стране с заблокированными картами и всем остальным, конечно, очень сложно. Естественно, все эти санкции приведут к нарушению поставок, логистики. Надеюсь, Казахстан они не затронут. Во всяком случае, давайте подождем официальных заявлений. Может, по этому поводу они будут, раз по Каспийскому трубопроводному консорциуму толковых высказываний не было", – заключил О. Байдильдинов.

Между тем в санкционный список Евросоюза попали две казахстанские компании – Kazstanex и MetallStan. Параллельно в SDN-лист Великобритании вошли директор Kazstanex Василий Абрамов и владелец российского Экспобанка Игорь Ким, который является единственным акционером МФО "Береке" в Казахстане.

Напомним, 17 февраля этого года НПС "Кропоткинская" подверглась атаке беспилотников. В результате режим перекачки сырья по направлению Тенгиз – Новороссийск снизился.

В министерстве энергетики по этому поводу заявили, что ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется в штатном режиме.

Позже в "Транснефти" сообщили, что объемы прокачки сырья из Казахстана могут снизиться примерно на 30% из-за атаки дронов. Эксперт О. Байдильдинов озвучил приблизительные потери Казахстана при таком сценарии.