18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
498.69
522.23
5.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.02.2025, 10:55

Под санкции Евросоюза попали порты России: что будет с казахстанской нефтью

Новости Казахстана 0 574

Евросоюз опубликовал 16-й пакет санкций, в который включен запрет на транзакции с пятью портами России. Эксперт Олжас Байдильдинов спрогнозировал LS, каким образом это может отразиться на Казахстане.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Собеседник LS отметил, что в новом SDN-листе указаны порты Астрахани, Махачкалы, Усть-Луги, Приморска и Новороссийска. Через них, по информации ЕС, осуществляется обход действующих ограничений на экспорт российской нефти.

Также, как пояснил О. Байдильдинов, введен запрет на поставку ряда товаров, технологий и программного обеспечения против компаний, которые транспортируют сырье из теневого флота – 74 танкера. По словам эксперта, это усложняет логистику и приводит к удорожанию поставок, в том числе энергетической продукции из России.

"Да, мы поставляем нефть в том числе через Новороссийск. Хотя здесь, наверное, имеется в виду не морской терминал, а сам порт, который находится чуть дальше. Через Махачкалу есть перевалка. Возможно, часть сырья проходит через Усть-Лугу. Но, по идее, Казахстан данные ограничения не должны затронуть", – пояснил основатель программы "Байдильдинов. Нефть".

По мнению эксперта, санкции могут привести к удорожанию поставок, и тогда станет сложнее получать страховку. Также из-за опасений, что к танкерам могут быть применены санкции, может возникнуть дефицит продукции. 

"Напомню, теневой флот – это не просто ограничения в отношении какого-то судна. Это персональные запреты в отношении команды, которая занимается перевозкой. Согласитесь, оказаться где-то в другой стране с заблокированными картами и всем остальным, конечно, очень сложно. Естественно, все эти санкции приведут к нарушению поставок, логистики. Надеюсь, Казахстан они не затронут. Во всяком случае, давайте подождем официальных заявлений. Может, по этому поводу они будут, раз по Каспийскому трубопроводному консорциуму толковых высказываний не было", – заключил О. Байдильдинов.

Между тем в санкционный список Евросоюза попали две казахстанские компании – Kazstanex и MetallStan. Параллельно в SDN-лист Великобритании вошли директор Kazstanex Василий Абрамов и владелец российского Экспобанка Игорь Ким, который является единственным акционером МФО "Береке" в Казахстане.

Напомним, 17 февраля этого года НПС "Кропоткинская" подверглась атаке беспилотников. В результате режим перекачки сырья по направлению Тенгиз – Новороссийск снизился.

В министерстве энергетики по этому поводу заявили, что ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется в штатном режиме.

Позже в "Транснефти" сообщили, что объемы прокачки сырья из Казахстана могут снизиться примерно на 30% из-за атаки дронов. Эксперт О. Байдильдинов озвучил приблизительные потери Казахстана при таком сценарии.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...