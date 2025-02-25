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25.02.2025, 12:26

Гибель горняков на шахте "АрселорМиттал Темиртау": кого и на сколько осудили

Новости Казахстана 0 365

В Шахтинском городском суде Карагандинской области рассмотрели уголовное дело по факту гибели пятерых работников в результате пожара на шахте "Казахстанская". 25 февраля оглашен приговор, сообщает Zakon.kz.

Фото с сайта kaztag.kz
Фото с сайта kaztag.kz

На скамье подсудимых, по информации суда, были четверо человек.

"Органом досудебного расследования Г., М., Т., Г. (временно исполняющий обязанности заместителя директора по производству производственной службы, начальник участка конвейерного транспорта и другие) обвинялись в нарушении Правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 статьи 277 УК РК)", – сообщили в суде.

В рамках расследования дела установлено, что подсудимые при отсутствии паспорта на угольный конвейерный уклон, с видимыми деформациями с нарушением сечения и целостности метало-арочной крепи, не приняли меры по остановке работ, допустили эксплуатацию конвейерной ленты средней воспламеняемости, и длительное время не выдавался наряд в ремонтную смену на зачистку (расштыбовку) от просыпавшегося материала и замене не вращающихся и вышедших из строя роликов.

"Вследствие допущенных нарушений, в ремонтную смену 17.08.2023 года на угольном конвейерном уклоне шахты "Казахстанская" произошел пожар. В результате пожара пятеро шахтеров погибли, 17-ти шахтерам причинен средний и тяжкий вред здоровью", – сообщили в суде.

Преступление, предусмотренное статьей ст. 277 ч.3 УК, является неосторожным преступлением средней тяжести. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

"Согласно ст. 55 УК при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств наказание не может превышать ½ от максимального срока, то есть, 4 лет. Это требование закона обязательно для суда. У подсудимых Г., М., Т., Г. имеются малолетние дети, что в соответствии со ст.53 УК признается смягчающим обстоятельством. То есть, для них наказание не может превышать 4 лет лишения свободы. Подсудимые также ранее не судимы, положительно характеризуются по месту работы", – отметили в Шахтинском городском суде.

С учетом изложенного, суд назначил всем четверым по 4 года лишения свободы. Приговор суда в законную силу не вступил.

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