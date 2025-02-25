Гибель горняков на шахте "АрселорМиттал Темиртау": кого и на сколько осудили

В Шахтинском городском суде Карагандинской области рассмотрели уголовное дело по факту гибели пятерых работников в результате пожара на шахте "Казахстанская". 25 февраля оглашен приговор, сообщает Zakon.kz.

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На скамье подсудимых, по информации суда, были четверо человек.

"Органом досудебного расследования Г., М., Т., Г. (временно исполняющий обязанности заместителя директора по производству производственной службы, начальник участка конвейерного транспорта и другие) обвинялись в нарушении Правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 статьи 277 УК РК)", – сообщили в суде.

В рамках расследования дела установлено, что подсудимые при отсутствии паспорта на угольный конвейерный уклон, с видимыми деформациями с нарушением сечения и целостности метало-арочной крепи, не приняли меры по остановке работ, допустили эксплуатацию конвейерной ленты средней воспламеняемости, и длительное время не выдавался наряд в ремонтную смену на зачистку (расштыбовку) от просыпавшегося материала и замене не вращающихся и вышедших из строя роликов.

"Вследствие допущенных нарушений, в ремонтную смену 17.08.2023 года на угольном конвейерном уклоне шахты "Казахстанская" произошел пожар. В результате пожара пятеро шахтеров погибли, 17-ти шахтерам причинен средний и тяжкий вред здоровью", – сообщили в суде.

Преступление, предусмотренное статьей ст. 277 ч.3 УК, является неосторожным преступлением средней тяжести. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

"Согласно ст. 55 УК при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств наказание не может превышать ½ от максимального срока, то есть, 4 лет. Это требование закона обязательно для суда. У подсудимых Г., М., Т., Г. имеются малолетние дети, что в соответствии со ст.53 УК признается смягчающим обстоятельством. То есть, для них наказание не может превышать 4 лет лишения свободы. Подсудимые также ранее не судимы, положительно характеризуются по месту работы", – отметили в Шахтинском городском суде.

С учетом изложенного, суд назначил всем четверым по 4 года лишения свободы. Приговор суда в законную силу не вступил.