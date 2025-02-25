Нужно ли будет платить за верификацию смартфонов в Казахстане

Верификация смартфонов из "серого" списка, как утверждают в Минцифры, не потребует финансовых затрат в Казахстане. Кто их должен будет верифицировать, узнали журналисты NUR.KZ.
С 24 марта казахстанцы смогут пользоваться только верифицированными смартфонами. При этом абонентские устройства поделят на три категории:
Подробнее о процессе верификации нам рассказали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (МЦРИАП РК).
Напомним, что с 2019 года все телефоны в Казахстане должны быть зарегистрированы в Базе данных идентификационных кодов (БДИК) посредством привязки их IMEI-кодов к индивидуальным идентификационным номерам (ИИН) абонентов.
При этом в Минцифры отмечают, что процесс верификации – это не регистрация устройства. Это предшествующий регистрации обязательный процесс, который должны пройти только лица, которые завезли телефоны в Казахстан.
Это необходимо для того, чтобы подтвердить законность данного устройства для возможности его последующей регистрации в сети пользователем телефона.
Верификацию необходимо будет осуществлять по всем устройствам, ввозимым в Казахстан, как юридическими лицами, так и физическими лицами, независимо от страны экспорта и количества ввозимых устройств.
"Для верификации устройства импортеры должны будут после таможенной очистки товаров, прежде чем предложить мобильные устройства к продаже, зарегистрироваться на портале (который будет доступен к 25 марта) и подать сведения о ввезенном устройстве для его верификации – проверки в международной базе GSMA и данных о декларировании в уполномоченных государственных органах", – говорят в МЦРИАП РК.
В ведомстве также отмечают, что верификация БДИК существует с 2019 года. Таким образом, телефоны казахстанцев, уже находящиеся в Казахстане и внесенные в базу данных идентификационных кодов, то есть IMEI-коды которых зарегистрированы, автоматически попадут в "белый" список и продолжат функционировать без ограничений.
Верифицировать абонентское устройство нужно будет только в случаях, если оно попало в "серый" список. Его владелец сможет продолжать пользоваться мобильной связью 30 дней.
В течение этого времени операторы связи будут отправлять пользователям сообщения о необходимости пройти верификацию. В уведомлении будет содержаться ссылка на анкету, в которой необходимо указать информацию о приобретении устройства.
Если пользователь по каким-либо причинам не успеет пройти верификацию в установленный срок, он сможет воспользоваться ссылкой из уведомления и заполнить анкету в любое время.
В Минцифры также отметили, что эти устройства не будут заблокированы, но будут отключены от сотовой связи. На устройствах, попавших в "серый" список, между тем останется возможность подключения к Wi-Fi.
Так как верифицировать абонентские устройства в Казахстане должны импортеры, в том числе и продавцы, делать это абонентам, купившим смартфон в Казахстане, не нужно. Но проверить его перед покупкой стоит.
В первую очередь нужно проверить статус его верификации по IMEI-коду, воспользовавшись открытым цифровым сервисом, электронный адрес которого будет опубликован на официальных сайтах. Если устройство легальное, то пользователь получит соответствующую информацию об этом и сможет в последующем беспрепятственно использовать смартфон в сети сотовой связи.
Если же устройство не было верифицировано при ввозе в Казахстан или же получило отрицательный результат верификации, то лучше отказаться от его покупки, так как в последующем воспользоваться им для получения доступа к услугам связи на территории Казахстана не получится, – предупреждают в Минцифре.
Для граждан, которые захотят приобрести телефон за границей и привезти его в Казахстан для личного пользования, будет доступна возможность предварительной проверки подлинности устройства по IMEI-коду перед его приобретением и последующей верификации такого устройства после ввоза в страну.
МЦРИАП РК при этом сообщает, что верификация устройств не потребует финансовых затрат. То есть воспользоваться специальным сервисом, электронный адрес которого будет известен позже, можно будет совершенно бесплатно.
Не предусмотрены и штрафные санкции в отношении абонентов, не успевших зарегистрировать свои смартфоны. В случае необходимости восстановления устройства они смогут сделать это без штрафных последствий.
Таким образом, смартфоны с зарегистрированными IMEI-кодами, которыми уже пользуются казахстанцы, должны попасть в "белый" список – из верифицировать не надо.
Устройства, которые попадут в "серый" список, а также ввезенные из-за границы, должны пройти верификацию. Для этого абоненту нужно будет заполнить анкету на специальном сервисе. Платить за верификацию не надо.
А нелегально ввезенные, поддельные или украденные смартфоны из "черного" списка верифицировать не получится. Они в результате будут заблокированы в Казахстане.
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