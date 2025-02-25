Нужно ли будет платить за верификацию смартфонов в Казахстане

Верификация смартфонов из "серого" списка, как утверждают в Минцифры, не потребует финансовых затрат в Казахстане. Кто их должен будет верифицировать, узнали журналисты NUR.KZ.

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Через месяц в Казахстане вступят в силу изменения, внесенные в правила регистрации абонентских устройств сотовой связи , направленные на совершенствование системы регистрации, борьбу с мошенничеством, защиту прав потребителей и повышение безопасности использования мобильных устройств.

С 24 марта казахстанцы смогут пользоваться только верифицированными смартфонами. При этом абонентские устройства поделят на три категории:

"белый" список – успешно верифицированные устройства, которые зарегистрированы без ограничений;

"серый" список – временно допущенные устройства, владельцы которых должны подтвердить законность их ввоза в течение 30 дней;

"черный" список – нелегально ввезенные, поддельные или украденные устройства, которые будут заблокированы.

Подробнее о процессе верификации нам рассказали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (МЦРИАП РК).

Чем верификация отличается от регистрации IMEI-кода

Напомним, что с 2019 года все телефоны в Казахстане должны быть зарегистрированы в Базе данных идентификационных кодов (БДИК) посредством привязки их IMEI-кодов к индивидуальным идентификационным номерам (ИИН) абонентов.

При этом в Минцифры отмечают, что процесс верификации – это не регистрация устройства. Это предшествующий регистрации обязательный процесс, который должны пройти только лица, которые завезли телефоны в Казахстан.

Это необходимо для того, чтобы подтвердить законность данного устройства для возможности его последующей регистрации в сети пользователем телефона.

Верификацию необходимо будет осуществлять по всем устройствам, ввозимым в Казахстан, как юридическими лицами, так и физическими лицами, независимо от страны экспорта и количества ввозимых устройств.

"Для верификации устройства импортеры должны будут после таможенной очистки товаров, прежде чем предложить мобильные устройства к продаже, зарегистрироваться на портале (который будет доступен к 25 марта) и подать сведения о ввезенном устройстве для его верификации – проверки в международной базе GSMA и данных о декларировании в уполномоченных государственных органах", – говорят в МЦРИАП РК.

В ведомстве также отмечают, что верификация БДИК существует с 2019 года. Таким образом, телефоны казахстанцев, уже находящиеся в Казахстане и внесенные в базу данных идентификационных кодов, то есть IMEI-коды которых зарегистрированы, автоматически попадут в "белый" список и продолжат функционировать без ограничений.

Когда нужно будет верифицировать свой смартфон

Верифицировать абонентское устройство нужно будет только в случаях, если оно попало в "серый" список. Его владелец сможет продолжать пользоваться мобильной связью 30 дней.

В течение этого времени операторы связи будут отправлять пользователям сообщения о необходимости пройти верификацию. В уведомлении будет содержаться ссылка на анкету, в которой необходимо указать информацию о приобретении устройства.

Если пользователь по каким-либо причинам не успеет пройти верификацию в установленный срок, он сможет воспользоваться ссылкой из уведомления и заполнить анкету в любое время.

В Минцифры также отметили, что эти устройства не будут заблокированы, но будут отключены от сотовой связи. На устройствах, попавших в "серый" список, между тем останется возможность подключения к Wi-Fi.

Нужно ли проверять смартфон, купленный в Казахстане

Так как верифицировать абонентские устройства в Казахстане должны импортеры, в том числе и продавцы, делать это абонентам, купившим смартфон в Казахстане, не нужно. Но проверить его перед покупкой стоит.

В первую очередь нужно проверить статус его верификации по IMEI-коду, воспользовавшись открытым цифровым сервисом, электронный адрес которого будет опубликован на официальных сайтах. Если устройство легальное, то пользователь получит соответствующую информацию об этом и сможет в последующем беспрепятственно использовать смартфон в сети сотовой связи.

Если же устройство не было верифицировано при ввозе в Казахстан или же получило отрицательный результат верификации, то лучше отказаться от его покупки, так как в последующем воспользоваться им для получения доступа к услугам связи на территории Казахстана не получится, – предупреждают в Минцифре.

Для граждан, которые захотят приобрести телефон за границей и привезти его в Казахстан для личного пользования, будет доступна возможность предварительной проверки подлинности устройства по IMEI-коду перед его приобретением и последующей верификации такого устройства после ввоза в страну.

Нужно ли будет платить за верификацию смартфона

МЦРИАП РК при этом сообщает, что верификация устройств не потребует финансовых затрат. То есть воспользоваться специальным сервисом, электронный адрес которого будет известен позже, можно будет совершенно бесплатно.

Не предусмотрены и штрафные санкции в отношении абонентов, не успевших зарегистрировать свои смартфоны. В случае необходимости восстановления устройства они смогут сделать это без штрафных последствий.

Таким образом, смартфоны с зарегистрированными IMEI-кодами, которыми уже пользуются казахстанцы, должны попасть в "белый" список – из верифицировать не надо.

Устройства, которые попадут в "серый" список, а также ввезенные из-за границы, должны пройти верификацию. Для этого абоненту нужно будет заполнить анкету на специальном сервисе. Платить за верификацию не надо.

А нелегально ввезенные, поддельные или украденные смартфоны из "черного" списка верифицировать не получится. Они в результате будут заблокированы в Казахстане.