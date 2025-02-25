Казахстанец перевел 600 тысяч тенге за несуществующие тюльпаны

Накануне 8 Марта мужчина нашел объявление на сайте OLX о продаже тюльпанов оптом из Актобе по цене 200 тенге за штуку и был обманут, передает Liter.kz .

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Цена показалась ему привлекательной, и он перевел 600 тысяч тенге на указанный номер. Позднее выяснилось, что магазина цветов не существует, а телефон перестал отвечать.

“Сейчас полиция проводит досудебное расследование по факту мошенничества”, – прокомментировали в пресс-службе департамента Костанайской области.

В полиции напоминают о необходимости соблюдать осторожность в интернете: прежде чем переводить предоплату, убедитесь в наличии товара.