Каким образом можно потерять деньги при трудоустройстве в Казахстане

Мошенники стали чаще представляться работодателями, которые за вознаграждение предлагают соискателям "работу мечты". Однако они лишь вымогают деньги и исчезают. Подробности о схеме читайте на NUR.KZ.

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Мошенники часто проявляют творческий подход в своих преступлениях. Сейчас никого не удивишь звонком от якобы "полицейского" или "банковского служащего", которыми так любят представляться аферисты. Однако иногда они выбирают и другие роли, например, работодателя.

Как сообщает медиа-портал FinGramota, мошенники часто предлагают "работу мечты" и обещают "золотые горы" доверчивым гражданам. Однако обычно за гарантированное трудоустройство они начинают требовать предоплату.

Примечательно, что преступники могут опубликовать свои вакансии где угодно, но чаще всего предпочитают социальные сети, а не специализированные площадки, где их могут быстро распознать и заблокировать.

Собеседование обычно проходит в таких случаях онлайн или по телефону просто потому, что у мошенников нет даже своего "офиса". При этом соискателю они говорят о том, что "он подходит по всем критериям", но есть нюансы.

Выйдя на финишную прямую, аферисты могут предъявить дополнительные условия, например, потребовать пройти платное обучение, сертификацию или даже медосмотр в каком-то конкретном медицинском центре или у "своего" врача.

Иногда фальшивый работодатель может даже прямым текстом заявить о необходимости "гарантийного взноса" за оформление на должность. Естественно, получив деньги от доверчивого соискателя, мошенники исчезают, блокируют контакты и не выходят на связь.

В некоторых более изощренных схемах мошенники идут дальше. Например, заявляют, что на собеседование необходимо прийти исключительно в корпоративных цветах, чтобы показать лояльность к организации, и предлагают найти, скажем, зеленую рубашку. Расчет мошенников прост – потратив один раз деньги на "работу мечты", соискатель будет готов платить и дальше.

Интересно, что такая модель иногда действует при предложениях работы за границей. Мошенники просят перечислить им средства для якобы оформления документов, визы или правильного резюме. После получения оплаты сроки затягиваются, а жертве предлагают внести все новые суммы ввиду различных непредвиденных обстоятельств.

Чтобы не попасть в ловушку фальшивого работодателя, казахстанцам стоит всегда помнить о нескольких важных правилах:

никогда нельзя платить за трудоустройство – работодатель не должен требовать деньги за оформление документов или гарантию работы;

перед подачей заявки нужно проверять компанию, например, изучить отзывы о ней, проверить юридический адрес и контакты;

нужно отдавать предпочтение собеседованиям в офисе или же через официальные видеоплатформы с записью, а не через мессенджеры;

никогда не предоставлять личные данные без гарантии трудоустройства;

внимательно читать договор перед его подписанием.

К слову, казахстанцы могут столкнуться и с другими ситуациями. Например, им могут предложить помощь с поиском работы.

"Вам предлагают заполнить большое количество анкет и различных опросников. На выходе вам предлагают внести некоторую сумму, чтобы получить доступ к "базе работодателей". А специальный консультант при вашем участии будет обзванивать потенциальных работодателей и всячески вас рекламировать", – рассказывают эксперты.

Интересно, что такие "агентства по трудоустройству" действительно что-то ищут и обзванивают работодателей, а их сотрудники даже могут помочь составить "идеальное резюме" и всегда дают огромное количество советов по поведению на собеседованиях.

Естественно, все это они делают на платной основе, правда, реальной пользы от них практически нет, а негативные отзывы о себе они регулярно "чистят". Поэтому казахстанцам стоит объективно оценивать эффективность таких "агентств", ведь зачастую рабочие советы можно найти бесплатно в Интернете.