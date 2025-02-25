В Казахстане утвердили место строительства первой АЭС

В Казахстане официально утвердили место строительства АЭС. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Постановление "О районе строительства ядерной установки "Атомная электрическая станция" приняли 30 декабря 2024 года.
"Принять решение о районе строительства ядерной установки "Атомная электрическая станция" – Жамбылский район Алматинской области", – говорится в документе.
Постановление вводится в действие с 25 февраля.
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