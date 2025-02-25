Деньги казахстанцев нашли в офшорах: 1,2 миллиарда спрятали в Панаме

Казахстанцы в офшорах держат на банковских счетах 1,4 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов Министерства финансов.

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"На сегодня суммы денег на банковских счетах наших граждан, открытых в офшорных юрисдикциях, составляет 1,4 миллиарда тенге. Наибольшие суммы приходятся на такие страны, как Республика Панама - 1,2 миллиарда тенге, Вануату - 0,2 миллиарда тенге, Сан-Марино - 0,1 миллиарда тенге и другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что география сотрудничества Казахстана в рамках CRS расширилась.

"Если в 2021 году обмен данными осуществлялся с 51 юрисдикцией, то в 2024 году их число достигло 89, в том числе 26 офшорных стран. Этот механизм, разработанный ОЭСР, служит важным инструментом в борьбе с нелегальным выводом капитала и помогает эффективно администрировать налоги с доходов казахстанцев, имеющих счета за рубежом", - указывается в информации.

Common Reporting Standard (CRS) - это стандарт, созданный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), целью которого является борьба с глобальным уклонением от уплаты налогов через офшорные зоны и обеспечение прозрачности финансовой информации.