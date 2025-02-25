Ужесточить условия для таксистов предложили в Казахстане

Фото: pinterest.com

Выступая во время заседания круглого стола в Сенате, Алькенев заявил, что лицензирование перевозчиков такси уже давно ввели в Кыргызстане, а в Азербайджане и США осуществляется контроль за перевозчиком. В России и вовсе принят закон о такси.

"Таксисты находятся без сна и отдыха на дорогах. Это не официальные такси, а работающие через цифровые платформы "Яндекс", "Индрайвер" и так далее. Они не проходят ежедневный медосмотр, техсостояние транспорта не проверяется, не контролируется время отдыха. В результате с участием водителей такси в прошлом году было совершено 113 ДТП, в которых погибли 42 человека, ранен 201", - озвучил Алькенев.

Кроме того, спикер озвучил еще одну проблему - "горький опыт самостоятельной деятельности автошкол". Теперь надо снова вводить госконтроль, добавил Алькенев.

"При учете накопившихся проблем необходимо ужесточить требования к перевозчикам, сделать обязательным предрейсовый осмотр, наличие предметов первой помощи, обязать проходить техосмотр не реже двух раза в год, контроль сна и отдыха водителей, на случай грубых нарушений ПДД приостанавливать действие разрешительных документов на перевозку такси. Также предлагается оцифровать реестр таксистов, а в случае злостных нарушений ПДД - исключать водителей из этого реестра, тем самым прекращая его деятельность. Передача этой сферы в саморегулирование не решает проблем и не обеспечивает соблюдения требований", - заявил Алькенев.

Напомним, 23 октября в Мажилисе рассматривали законопроект по вопросам автомобильных перевозок. Во время обсуждения документа депутат Бауыржан Смагулов спросил, когда новшество, касающееся вступления таксистов в СРО, заработает в полную силу. На что министр транспорта Марат Карабаев ответил, что на реализацию нормы уйдет полтора года.