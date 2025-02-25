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25.02.2025, 17:25

Ужесточить условия для таксистов предложили в Казахстане

Новости Казахстана 0 543

Ужесточить требования к таксистам предложил первый заместитель председателя Комитета по правой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана Руслан Алькенев, передает Tengri Auto.

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Выступая во время заседания круглого стола в Сенате, Алькенев заявил, что лицензирование перевозчиков такси уже давно ввели в Кыргызстане, а в Азербайджане и США осуществляется контроль за перевозчиком. В России и вовсе принят закон о такси.

"Таксисты находятся без сна и отдыха на дорогах. Это не официальные такси, а работающие через цифровые платформы "Яндекс", "Индрайвер" и так далее. Они не проходят ежедневный медосмотр, техсостояние транспорта не проверяется, не контролируется время отдыха. В результате с участием водителей такси в прошлом году было совершено 113 ДТП, в которых погибли 42 человека, ранен 201", - озвучил Алькенев.

Кроме того, спикер озвучил еще одну проблему - "горький опыт самостоятельной деятельности автошкол". Теперь надо снова вводить госконтроль, добавил Алькенев.

"При учете накопившихся проблем необходимо ужесточить требования к перевозчикам, сделать обязательным предрейсовый осмотр, наличие предметов первой помощи, обязать проходить техосмотр не реже двух раза в год, контроль сна и отдыха водителей, на случай грубых нарушений ПДД приостанавливать действие разрешительных документов на перевозку такси. Также предлагается оцифровать реестр таксистов, а в случае злостных нарушений ПДД - исключать водителей из этого реестра, тем самым прекращая его деятельность. Передача этой сферы в саморегулирование не решает проблем и не обеспечивает соблюдения требований", - заявил Алькенев.

Напомним, 23 октября в Мажилисе рассматривали законопроект по вопросам автомобильных перевозок. Во время обсуждения документа депутат Бауыржан Смагулов спросил, когда новшество, касающееся вступления таксистов в СРО, заработает в полную силу. На что министр транспорта Марат Карабаев ответил, что на реализацию нормы уйдет полтора года.

"В целом, что касается межобластных и межгородских перевозок, полагаю, что в течение 6 месяцев (после принятия закона - прим.) они должны будут стать участниками СРО. И в течение года обработаем. Это будет полтора года. В отношении деятельности такси, поскольку сейчас на первоначальном этапе это касается только официальных операторов такси, мы рассмотрим, как это будет оказывать влияние на этот рынок. Только после этого рассмотрим иные вопросы", - сказал Карабаев.

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