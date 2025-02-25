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25.02.2025, 18:10

“Может, он идиот?“ Генерал-депутат объяснил предложение об отмене скидки на штрафы

Новости Казахстана 0 897

Сенатор, бывший первый заместитель главы МВД (с 2019 по 2024 год) Марат Кожаев объяснил свое предложение ужесточить меры в отношении водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения. В частности, по мнению депутата, в стране сформировалась группа "хайпожоров на дорогах", которые умышленно игнорируют ПДД, создают аварийные ситуации и регулярно оплачивают штрафы без каких-либо последствий для себя, передает Tengri Auto.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По его словам, в Казахстане есть водители, которые совершают от 100 до 300 нарушений в год, но при этом спокойно платят штрафы, не ощущая никакой ответственности. Для борьбы с такими нарушителями сенатор предложил ключевые меры.

"Это был депутатский запрос. Я там приводил примеры, что в нашей стране существует целый пул, уже организовались группы таких, давайте я вам их назову так, "хайпожоров" на дорогах, которые, вопреки всем установленным правилам дорожного движения, превышают скорость, ездят демонстративно, "шашкуют" по городу, подвергают опасности жизнь и здоровье людей. Они совершают от 100 и выше однотипных нарушений в год. То есть систематически нарушают правила дорожного движения. И это фиксируется объективными системами контроля, то есть видеокамерами. Есть водители, которые от 100 до 300 нарушений совершили в течение года. И спокойно все они оплачивают штраф. Для него, получается, этот штраф никакой нагрузки профилактической не несет", - озвучил Кожаев в кулуарах Сената.

Помимо предложенных ранее инициатив по наказанию водителей, сенатор предложил отправлять нарушителя на "идиотен-тест". Такую практику, по его словам, применяют в Германии. О чем сенатор, как признался, уже узнавал.

"Или же, я скажу вам, есть такие практики в мире, в передовых странах. Может быть, этот человек идиот. Может, этого человека надо отправить на "идиотен-тест"? И такие тесты существуют в мире. Откройте интернет, посмотрите. В Германии есть такой "идиотен-тест". После каждого третьего однотипного правонарушения они его лишают водительского удостоверения на время и отправляют на "идиотен-тест", который представляет очень серьезное испытание. Проверьте, в интернете это есть. Я не придумываю этого. Я даже позвонил в Германию и спросил, есть ли такое. Мне подтвердили", - добавил Марат Кожаев.

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