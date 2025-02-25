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25.02.2025, 18:46

Перевод времени в Казахстане: суд принял решение

Новости Казахстана 0 4 677

Суд города Астаны рассмотрел дело по иску гражданина А. к правительству о признании незаконными и отмене постановления "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан" и постановления №20 от 19 января 2024 года о внесении в него изменений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Фото ©️ Турар Казангапов
Фото ©️ Турар Казангапов

Ранее межрайонный суд по гражданским делам в иске отказал.

Истец заявил о несоответствии смены часового пояса астрономическому времени, отсутствии у ответчика полномочий на принятие таких решений, изменении более половины текста нормативно-правового акта (НПА), что повлекло издание нового НПА.

Как говорится в сообщении суда, согласно закону "Об обеспечении единства измерений", разработка основных направлений единой государственной политики в области обеспечения единства измерений отнесена к компетенции правительства. Постановлением правительства образован консультативно-совещательный орган - межведомственная комиссия по времени и эталонным частотам. Одной из ее функций определено внесение предложений в правительство по установлению и изменению порядка исчисления времени на территории страны.

"Апелляция в связи с этим согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что принятие оспариваемых постановлений осуществлено правительством в рамках полномочий, предусмотренных статьей 69 Конституции. Кроме того, с момента принятия постановления от 23 ноября 2000 года прошло более 24 лет, поэтому суд обоснованно применил общий трехгодичный срок исковой давности. Довод об изменении более половины текста НПА не подтвердился и не может служить основанием для признания постановления правительства незаконным, поскольку процедура его издания ответчиком не нарушена. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Судебные акты вступили в законную силу", - проинформировали в пресс-службе суда Астаны.

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