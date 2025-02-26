Сколько наличных денег, каких и куда могут перевозить казахстанцы через границу

Какие суммы наличности казахстанцы могут провозить, пересекая границу? Ответ зависит от многих факторов: какая валюта, вывоз это или ввоз, а также – с какими странами граница. Нарушение многочисленных правил грозит конфискацией сумм, а кроме того – миллионными штрафами, объясняет Zakon.kz.

Фото: vremya.press

Казахстанцы нередко ездят за дорогими покупками за рубеж. Например, те же китайские авто, чем покупать внутри страны, значительно дешевле можно приобрести в соседнем Кыргызстане, не говоря уже о самой Поднебесной.

Вот только нельзя забывать об ограничениях вывоза иностранной валюты из РК. Лимит, как известно, установлен в 10 тыс. долларов США. Однако периодически об этом забывают. Об одном из таких случаев рассказал Zakon.kz в недавней публикации.

Житель области Жетысу поехал в Китай для покупки машины, для чего приобрел наличные доллары. При прохождении таможенного осмотра на КПП "Нур жолы" их обнаружили таможенники. Всего сумма составила более 47 тыс. долларов, которые и были у гражданина изъяты.

Был суд, по решению которого дозволенную "десятку" вернули, остальные средства конфисковали в доход государства. Плюс назначили штраф – 25% от суммы, что составило, между прочим, 4,5 млн тенге. Вот такая "экономия". Впрочем, решение суда еще не вступило в законную силу, у гражданина есть право его обжаловать.

Чтобы другие соотечественники не попадали в подобные неприятные ситуации, объясняем, какие действуют правила.

В Казахстане действуют два Таможенных кодекса. Помимо Кодекса РК "О таможенном регулировании в РК" есть международный договор, которым регулируется таможенное законодательство нашей страны как участника ЕАЭС – Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Причем именно международный договор имеет приоритет.

В этом договоре, точнее, в приложениях к нему содержатся интересующие нас в данном случае две важные нормы.

Первая – в Приложении 1 к Договору о Таможенном кодексе ЕАЭС, который так и называется: Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Через границу таможенной территории ЕАЭС (включающую, как известно, помимо Казахстана, также Россию, Кыргызстан, Беларусь и Армению) физлица для личного пользования могут провозить без декларирования наличные денежные средства в сумме, эквивалентной 10 тыс. долларов США. Могут провозить и больше, но декларировать.

Это закреплено в пп. 7) пункта 1 статьи 260 ТК ЕАЭС.

Вторая норма зафиксирована в Приложении 15 к указанному Договору, который называется Протокол о мерах, направленных на проведение согласованной валютной политики. Согласно пп. 7) пункта 4 Протокола участники ЕАЭС:

"Обеспечивают свободное перемещение резидентами и нерезидентами государств-членов наличных денежных средств и денежных инструментов в пределах таможенной территории Союза".

Заметьте, свободное, то есть без ограничений.

То есть, по действующим правилам ЕАЭС, внутри Союза наличку можно свободно, без декларирования, провозить сколько пожелаешь, за пределы же Союза и обратно – свободно лишь 10 тыс. долларов (заметьте, в любой валюте), но при условии декларирования можно и больше.

И вот на этом фоне 14 марта 2022 года был издан известный Указ президента РК №830 "О мерах по обеспечению финансовой стабильности РК", запрещающий – цитируем – "вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США" (пп. 1) пункта 1 Указа).

В чем разница с ранее действующими правилами? Во-первых, речь идет только о вывозе из РК. Ввозить никто не запрещает. Во-вторых, запрет охватывает лишь иностранные деньги, то есть отечественные тенге можно ввозить и вывозить, как и раньше. В-третьих, иностранную наличку свыше указанного лимита нельзя вывозить даже в страны ЕАЭС, а не только в дальнее зарубежье.

И, наконец, последнее: 10 тыс. долларов – это абсолютное ограничение, больше валюты вывозить нельзя, хотя бы вы ее и задекларировали. В указе сделано исключение лишь для определенных случаев.

Но главное – даже не различия, а противоречие: какая норма имеет приоритет? По Закону РК "О правовых актах" международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед ее законами (пункт 2 статьи 6 Закона). Поэтому создание коллизии вызывало у юридически подкованных граждан вопросы.

Ответ дал министр финансов РК. Дело в том, что статьей 29 договора о ЕАЭС установлено, что:

"Государства-члены во взаимной торговле товарами вправе применять ограничения (при условии, что такие меры не являются средством неоправданной дискриминации или скрытым ограничением торговли) в случае, если такие ограничения необходимы для обеспечения обороны страны и безопасности государства-члена". Пп. 6) пункта 1 статьи 29 Договора о ЕАЭС

Здесь уместно будет напомнить саму цель указа: "в целях защиты национальных интересов РК". То есть по аналогии закона ввести подобное ограничение Казахстан вправе в отношении не только товаров, но и другого имущества. В частности – денег. Во всяком случае, как сказано в ответе министра: "тем самым полагаем, что противоречия норм не имеется".

Что из этого следует? Человек, даже если бы решил задекларировать сверхлимитные наличные доллары, все равно не имеет права их вывезти из РК. В данном случае к несостоявшемуся покупателю применили административное взыскание по статье 551 (часть 3) КОАП: "Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств... перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза".

Законно провести сумму, превышающую в эквиваленте 10 тыс. "зеленых", можно лишь зачислив ее на платежную карту. Ну или в тенге... На эти случаи президентский указ, как уже говорилось, не распространяется, и действуют правила ЕАЭС.

Возможно, безналом остальные и провозят. Или используют не совсем легальные схемы. Наверное, рабочие схемы; по крайней мере, подобные кейсы как-то раньше на глаза не попадались, хотя по факту машины к нам везут – и в немалых количествах.

При этом, повторимся, запрет установлен даже на вывоз наличной валюты в другую страну ЕАЭС. Другое дело, что осмотр на границах между странами ЕАЭС по умолчанию не производят. Но могут.

Представим, что за автомобилем физлицо отправилось не в Китай, а в Кыргызстан. Конфисковать валюту вправе были и там, если бы "повезло" попасть под осмотр.

Ну и напоследок еще один момент. Введенный запрет был мерой экстраординарной: вспомним исторический контекст, в котором государство на него пошло... С тех пор утекло немало воды, обстоятельства изменились. Да и экстраординарные меры потому таковыми и являются, что со временем возвращаются постоянные правила, установленные кодексами...

В данном случае человек, скорее всего, не задумывал ничего дурного – просто хотел купить машину – и "попал" на серьезные деньги. При этом формально все по закону, но насколько наказание адекватно нарушению – вопрос открытый.