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25.02.2025, 20:13

В Казахстане ограничат движение тяжелого транспорта: что нужно знать водителям

Новости Казахстана 0 607

С 1 марта по 1 апреля 2025 года в восьми областях Казахстана вводятся временные ограничения для движения тяжелого транспорта. Об этом стало известно Zakon.kz из сообщения пресс-службы АО "НК ҚазАвтоЖол".

Фото: zhaikpress.kz
Фото: zhaikpress.kz

Заявление адресовано участникам дорожного движения. В нем говорится о введении временного ограничения движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн в весенний период 2025 года.

Это ограничение направлено на сохранность республиканских дорог после зимнего сезона и будет действовать с 1 марта по 1 апреля 2025 года в восьми областях, относящихся к пятой дорожно-климатической зоне:

  • Алматинская область;
  • Атырауская область;
  • Жамбылская область;
  • область Улытау;
  • Кызылординская область;
  • Мангистауская область;
  • область Жетысу;
  • Туркестанская область.

При этом ограничение не распространяется на следующие виды автотранспорта:

  • международные грузовые и пассажирские перевозки;
  • транспорт, задействованный в ликвидации и предупреждении ЧС;
  • перевозки гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов питания, пассажиров и багажа;
  • транспорт, используемый для дорожно-строительных работ.
"Просим водителей и владельцев транспортных средств учитывать данную информацию при планировании маршрутов". Пресс-служба АО "НК ҚазАвтоЖол"
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